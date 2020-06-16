Правительство готово пересмотреть ношение масок на улицах, однако за несоблюдение масочного режима в помещениях и транспорте планирует ужесточить ответственность.

Об этом на заседании спецкомиссии ТЭБ и ЧС во вторник, 16 июня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается на сайте Кабмина.

— Мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий, - отметил Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что сейчас важно держать эпидемию с COVID-19 под контролем, учитывая, что ослабление карантина украинцы воспринимают как его отмену.

— Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными, - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, президент Владимир Зеленский убежден, что ослабление карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавирусной болезни в Украине спасет экономику.