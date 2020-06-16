В Николаевской области на месте разрешенной Новобугской школы №1 будет построено новое учебное учреждение.

Об этом в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ заявила глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко.

Глава облсовета отметила, что школа будет построена на месте разрешенной в 2017 году школы. По ее мнению, областная власть должна направить деньги в общину и всецело контролировать их действия в отношение разработки проекта и строительства в дальнейшем.

– Мы сделали то, что нас просили дети и родители Новобугской школы, и о ней за 3 года, к сожалению, забыли. Мы все же настояли на том, что обещали дать первый толчок, понятно, что если мы не дадим (денег, - прим.) на проект, это все снова ляжет, об этом забудут. Поэтому мы дали деньги, должно быть новое строительство, то, что планировали геодезисты и проектировщики будет на месте, где была школа. Само месторасположение нормальное. Мы направляем деньги в общину, они начинают проектные работы. По проекту будет понятно, как школа будет строиться, - сказала Виктория Москаленко.

В частности, Виктория Москаленко подчеркнула, что решение выделить деньги на строительство учебного учреждения было «камнем преткновения» в согласовании перераспределения бюджета области.

– Это позитивное решение, мы за него боролись. Ни ОГА, ни департамент финансов с ним не соглашались, объясняя тем, что у общин есть деньги. Да, деньги есть, но подталкивать и направлять на правильные идеи финансирование, есть же областная власть. Если мы не поможем, этот проект пойдет насмарку. Дети так и будут сидеть в педагогическом и аграрном колледжах. Необходимо, чтобы областная власть давала инициативу. Это был камень преткновения в принятии бюджета, но через бюджетную комиссию мы дали эти деньги, - добавила она.

Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета.

Стоит отметить, что результаты обследования аварийного здания школы №1 в Новом Буге показали, что оно не подлежит эксплуатации до проведения капитального ремонта, усиления и замены поврежденных конструкций.

В декабре 2019 года Николаевская ОГА не включила вопрос реконструкции обвалившейся три года назад школы в Новом Буге в программу социально-экономического развития региона. Тогда вице-губернатор Татьяна Стахевич сказала, что школу нет смысла ремонтировать - ее нужно строить заново. Она заявила, что в 2020 году будет разработан проект для того, чтобы в 2022 или в 2023 году начать строительные работы.

В феврале 2020 года стало известно, что стоимость строительства новой школы в Новом Буге может обойтись в 250-300 миллионов гривен.