В микрорайоне Большая Корениха в Николаеве участковый задержал мужчину, который воровал на местном кладбище ограждения могил и сдавал их на металлолом.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Вандалом оказался 40-летний николаевец, который сдавал краденное на металлолом за 30 гривен. По словам мужчины, за эти деньги он покупал себе алкоголь.

Следователи начали по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 297 УК Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего», санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 4 до 5 лет или лишением свободы от 4 до 7 лет.

Напомним, что в в Николаеве полиция разоблачила двух мужчин, которые надругались над могилами в микрорайоне Большая Корениха.