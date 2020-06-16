Основными причинами, которые мешают женщинам-експерткам быть более публичными, является нехватка времени (30%), страх критики и буллинг, особенно в соцсетях (27%), а также недоверие к медиа (23%).

Таковы результаты анонимного опроса женщин-експерток, который провел Институт массовой информации 4-10 июня 2020.

Согласно исследованию, 19% женщин-експерток указали, что не чувствуют себя достаточно компетентными, и считают, что есть эксперты лучше них. Так же, 19% указали, что испытывают стресс от общения с медиа и чувствуют себя неловко.

17% респонденток указали, что быть более публичными им мешает отсутствие навыков написания текстов, ведения блогов или личных страниц в соцсетях. Для 14% препятствием оказалась неуверенность в себе и в своей внешности. Кроме того, 13% опрошенных ИМИ експерток указали загруженность семейными и домашними делами как препятствие для своей публичности.

Опрос выявил проблему сексизма в научной среде - 12% респонденток заявили о том, что давать комментарии СМИ им мешает отношение к женщинам среди ученых, и обычно комментирует для СМИ кто-то из мужчин их команды. Некоторые респондентки указывали в ответах, что журналисты целенаправленно просят дать им для комментария мужчину-ученого. Интересно, что на сексизм среди ученых указали в основном женщины возрастом 46-55 и 56-65 лет.

Только 5% женщин указали, что публичность не для них, и они к ней не готовы.

Согласно исследованию, к 35% женщинам-експерткам журналисты вообще не обращались за комментариями, или обращались раз или два. Еще 43% указали что общались с журналистами, но редко. Лишь 21% опрошенных ИМИ женщин експерток указали, что к ним системно обращаются журналисты за комментариями.

В общем, 69% респонденток считают, что женщины-експерткки недостаточно представлены в украинских медиа. 9% опрошенных считают, что женщин-експерток просто меньше, чем мужчин-экспертов. 13% считают, что женщины представлены в медиа на достаточном уровне. И еще 9% респонденток не обращали на это внимания.

Исследование проводилось методом анонимного онлайн-опроса по интерактивной структурированной анкете, ссылку на которую отправляли потенциальным респондентам. Всего было получено 138 ответов от женщин-експерток. 51% опрошенных - из всех регионов Украины, 49% - експертки из Киева. Исследование проводилось в течение 4-10 июня 2020. Ошибка репрезентативности: не более 3%.