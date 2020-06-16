«Украэрорух» в связи с финансовыми проблемами сможет давать своих диспетчеров Николаевскому международному аэропорту только на 20 часов в неделю. В свою очередь директор предприятия Федор Барна говорит, что с осени потребность в диспетчерах повысится.

По информации издания Преступности.НЕТ, из-за того, что с 15 июня Украина возобновляет свое международное авиасообщение, директор Одесского регионального подразделения «Украэроруха» Владимир Горголь направил письмо в Николаевский международный аэропорт, которым сообщил, что с 10 июля сможет предоставить своих диспетчеров только на 20 часов в неделю. Поэтому до 30 июня Николаевскому аэропорту нужно сообщить о желанных часах работы диспетчеров. Причиной этого решения Владимир Горголь указал «финансовый кризис», который сложился в «Украэрорухе».

В свою очередь директор николаевского аэропорта Федор Барна отметил, что на данный момент указанного количества часов работы диспетчеров хватает, однако после окончания пандемии и карантина, потребность в них значительно возрастет.

— Как я понимаю, Украэрорух перевел всех диспетчеров, по всем аэропортам Украины, в связи с карантином, на полставки. Я не вмешиваюсь в их работу, но считаю, что президент и правительство должны помочь Украэроруху. Они нам не говорили, что не дадут нам диспетчеров, они нам их дают до сих пор. У них действительно есть проблемы финансовые, с содержанием персонала, так как из-за карантина полетов нет. А когда возобновят полеты, то у них опять все станет нормально. У нас вообще все в порядке. Сейчас под наши планируемые рейсы диспетчера будут. Но, конечно нам бы хотелось, чтобы у нас диспетчера были 7 дней в неделю, по 14 часов. У нас с осени будет серьезная потребность. Мы вообще хотели бы, чтобы нас обслуживали полноценно, чтобы они нам добавили пару диспетчеров. Да, карантин сбил планы, внес свои изменения, но после его окончания все опять начнет работать и летать, — заявил Федор Барна.

Напомним, в среду, 17 июля 2019 года, во время своего визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевский международный аэропорт.

Глава государства раскритиковал директора аэропорта Федора Барна за то, что руководство аэропорта и областной государственной администрации не имеют четкого плана дальнейшего восстановления аэровокзала, необходимого количества на эти и другие нужды финансирования.

В свою очередь директор предприятия Федор Барна попросил президента привлечь в Николаев авиакомпанию МАУ и пообещал, что в случае появления направления из Николаева в Киев заполняемость самолетов будет максимальной.

— Нам нужно хотя бы один самолет МАУ из Киева в Николаев. Я обещаю, что наполняемость самолета будет. В идеале вообще два рейса, один утром, а другой вечером, – заявил Федор Барна.

В ответ на это Владимир Зеленский пообещал организовать рейс из Николаева в Киев и предоставить диспетчеров для работы аэропорта, однако при условии, что руководство предприятия возобновит работу аэропорта и продолжит работы по его восстановлению.