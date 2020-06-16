Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда выразил сожаление Президенту Украины Владимиру Зеленскому, рейтинг которого упал.
Об этом он рассказал в эфире студии «Мой город».
Стоит отметить, что согласно данным опроса Киевского международного института социологии, рейтинг президента за последний месяц снизился на 5 пунктов. В частности, только 37,6% респондентов заявили о готовности повторно проголосовать за Владимира Зеленского, если бы выборы состоялись в ближайшее время.
По словам Максима Бревды, это связано с тем, что украинцы ожидают от президента быстрого результата, однако на это нужно время.
— Был хороший, позитивный парень, которого любила вся страна. Полностью позитивный персонаж и сейчас мы видим, что многие уже недовольны, плохо отзываются. Это политика, не будешь ты для всех хорошим. Систему тяжело менять и я президенту сейчас не завидую, честно. Я искренне верю и мне кажется, что он хочет что-то поменять, но я на него смотрю и мне его реально жалко, потому что он ввязался в очень тяжелую игру, систему, которая выстраивалась десятилетиями. А люди хотят быстрого результата, что-то сейчас и по-быстрому. Все что-то обещают — одни силы одно, другие — другое, а мы видим, что ежегодно ничего глобально пока, к сожалению, поменяться в Украине не смогло. Все меняется, но не за раз, - сказал Максим Бревда.
Напомним, что во время интервью НикВести лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который возглавит парторганизацию в Николаевской области, неоднократно позитивно высказывался о деятельности платформы «МрійДій».
Политик рассказал, что во время своего визита в Николаев он встречался с представителями организации и предложил им делегировать своих представителей кандидатами в депутаты Николаевского горсовета.
При этом, основатель клуба предпринимателей «МрійДій», директор фитнес-клуба в Николаеве и советник бывшего главы Николаевской ОГА Алексея Савченко Максим Бревда, заявил, что не хочет идти в политику, хотя его многие зовут, но при этом рассказал, чем бы занялся на посту городского головы.
Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда выразил сожаление Президенту Украины Владимиру Зеленскому, рейтинг которого упал.
Об этом он рассказал в эфире студии «Мой город».
Стоит отметить, что согласно данным опроса Киевского международного института социологии, рейтинг президента за последний месяц снизился на 5 пунктов. В частности, только 37,6% респондентов заявили о готовности повторно проголосовать за Владимира Зеленского, если бы выборы состоялись в ближайшее время.
По словам Максима Бревды, это связано с тем, что украинцы ожидают от президента быстрого результата, однако на это нужно время.
— Был хороший, позитивный парень, которого любила вся страна. Полностью позитивный персонаж и сейчас мы видим, что многие уже недовольны, плохо отзываются. Это политика, не будешь ты для всех хорошим. Систему тяжело менять и я президенту сейчас не завидую, честно. Я искренне верю и мне кажется, что он хочет что-то поменять, но я на него смотрю и мне его реально жалко, потому что он ввязался в очень тяжелую игру, систему, которая выстраивалась десятилетиями. А люди хотят быстрого результата, что-то сейчас и по-быстрому. Все что-то обещают — одни силы одно, другие — другое, а мы видим, что ежегодно ничего глобально пока, к сожалению, поменяться в Украине не смогло. Все меняется, но не за раз, - сказал Максим Бревда.
Напомним, что во время интервью НикВести лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который возглавит парторганизацию в Николаевской области, неоднократно позитивно высказывался о деятельности платформы «МрійДій».
Политик рассказал, что во время своего визита в Николаев он встречался с представителями организации и предложил им делегировать своих представителей кандидатами в депутаты Николаевского горсовета.
При этом, основатель клуба предпринимателей «МрійДій», директор фитнес-клуба в Николаеве и советник бывшего главы Николаевской ОГА Алексея Савченко Максим Бревда, заявил, что не хочет идти в политику, хотя его многие зовут, но при этом рассказал, чем бы занялся на посту городского головы.