Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда выразил сожаление Президенту Украины Владимиру Зеленскому, рейтинг которого упал.

Об этом он рассказал в эфире студии «Мой город».

Стоит отметить, что согласно данным опроса Киевского международного института социологии, рейтинг президента за последний месяц снизился на 5 пунктов. В частности, только 37,6% респондентов заявили о готовности повторно проголосовать за Владимира Зеленского, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

По словам Максима Бревды, это связано с тем, что украинцы ожидают от президента быстрого результата, однако на это нужно время.

— Был хороший, позитивный парень, которого любила вся страна. Полностью позитивный персонаж и сейчас мы видим, что многие уже недовольны, плохо отзываются. Это политика, не будешь ты для всех хорошим. Систему тяжело менять и я президенту сейчас не завидую, честно. Я искренне верю и мне кажется, что он хочет что-то поменять, но я на него смотрю и мне его реально жалко, потому что он ввязался в очень тяжелую игру, систему, которая выстраивалась десятилетиями. А люди хотят быстрого результата, что-то сейчас и по-быстрому. Все что-то обещают — одни силы одно, другие — другое, а мы видим, что ежегодно ничего глобально пока, к сожалению, поменяться в Украине не смогло. Все меняется, но не за раз, - сказал Максим Бревда.

Напомним, что во время интервью НикВести лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который возглавит парторганизацию в Николаевской области, неоднократно позитивно высказывался о деятельности платформы «МрійДій».

Политик рассказал, что во время своего визита в Николаев он встречался с представителями организации и предложил им делегировать своих представителей кандидатами в депутаты Николаевского горсовета.

При этом, основатель клуба предпринимателей «МрійДій», директор фитнес-клуба в Николаеве и советник бывшего главы Николаевской ОГА Алексея Савченко Максим Бревда, заявил, что не хочет идти в политику, хотя его многие зовут, но при этом рассказал, чем бы занялся на посту городского головы.