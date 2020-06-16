За последние три года более 3,5 миллионов тонн угля из Донбасса вывезли в Россию.

Об этом пишет со ссылкой на исследование аналитического центра C4ADS издание The Washington Post, передает ВВС Украина.

Украинские чиновники говорят, что эта цифра в действительности еще больше.

«Уголь транспортируется группой российских компаний, согласно данным Министерства финансов (США, — прим.). Часто просто повторно продают его иностранным заказчикам, которые понятия не имеют, что получают незаконный уголь», — пишет издание.

Отмечается, что Европа не будет покупать уголь у неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса. Но заключать соглашения с Россией может.

Благодаря железнодорожному сообщению и определенным хитростям донбасский антрацит превращается в российский, говорят американские чиновники и эксперты.

«Они называют это экспортом, но на самом деле — это отмывание», — цитирует The Washington Post специалиста по экономике самопровозглашенных республик Брайана Милаковски.

Информация об импорте угля и стали оттуда содержится в данных российской таможни. Фото и видео, на которых видно наполненные углем вагоны, движущихся в направлении российской границы, неоднократно выкладывали в соцсетях украинские активисты.

Анализ изображений Google Earth показывает, что большинство из них пересекает границу через пункт Успенка и оттуда продолжает движение по российской территории в Ростов-на-Дону.

По данным таможни, около трети этих партий связаны с компаниями, которые контролирует бизнесмен Сергей Курченко.

В конце 2018 российские СМИ сообщали, что одна из компаний Сергея Курченко «Газ-Альянс» получила эксклюзивный контроль над экспортом угля из Украины.

Но в последнее время, на фоне падения цен на энергоносители из-за пандемии, количество желающих приобрести даже такой высококачественный уголь существенно уменьшилось. И для самопровозглашенных республик Донбасса это очень плохие новости — так же, как и для россиян, которые их поддерживают, пишет издание.

В течение последних месяцев объемы транспортировки угля через российско-украинскую границу уменьшились, что влечет за собой задержки зарплат шахтерам, снижение доходов главарей сепаратистов и, как следствие, усиление нестабильности в регионе.

«Теперь деньги, которые должны оказаться в карманах жителей республик, туда не попадают, и это провоцирует социальную напряженность. А COVID-19 только обостряет эту ситуацию», — говорит Брайан Милаковски.

Ранее журналисты сообщили, что по меньшей мере 1,5 миллионп тонн угля различных марок, перепродали государственной компании Центрэнерго фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля — преимущественно русское.