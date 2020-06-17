После нескольких недель массовых протестов против расизма и полицейской агрессии президент США Дональд Трамп опубликовал указ о реформе правоохранительной системы.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Во вторник, 16 июня, президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, которая направлена на «поощрение введения правоохранительными органами лучших практик защиты сообщества, которому они служат».

Указом предусмотрено, что генеральный прокурор Уильям Барр будет выделять грантовые средства только тем правоохранительным органам, которые соответствуют высоким стандартам, «в том числе в отношении применения силы и деэскалации, с подтверждением авторитетных независимых органов».

Перед подписанием указа американский лидер обозначил, что имеется в виду под «высокими стандартами», сообщает Agence France-Presse.

— В рамках этого нового процесса аттестации удушающие приемы будут запрещены, за исключением случаев, когда жизнь офицера находится под угрозой. Кроме того, мы рассматриваем новое продвинутое и мощное, менее смертоносное оружие, которое поможет предотвратить смертельные случаи, — объяснил Дональд Трамп.

Также указом предусмотрено введение общенациональной базы данных о проступках полицейских, связанных с чрезмерным применением силы.

Кроме того, в соответствии с указом администрация Трампа намерена акцентировать внимание на проведении обучающих программ для сотрудников полиции и социальных служб по работе с инцидентами с психически больными, зависимыми и бездомными людьми. В приказе говорится и о том, что касательно случаев неправомерных действий со стороны полиции в отношении представителей афро-американских общин правоохранителям необходимо «удвоить усилия по оперативному рассмотрению».

Напомним, власти американского города Миннеаполиса, в котором произошла гибель афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания его полицией, сделали выводы из этого трагического инцидента - и приняли решение расформировать местное подразделение полиции.