Об этом говорится в расписании заседаний суда на портале «Судебной власти Украины».

Слушания по уголовному делу должны состояться 30 июня в 13:30. Сутью рассмотрения указанна «угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля».

Зеленский в этом деле указан как потерпевший, а Поярков — обвиняемый. Также будет присутствовать адвокат Евгений Пелихос. Дело будет рассматривать судья Татьяна Левицкая.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 9 января назначил внеплановую проверку «Прямого канала» в связи с жалобой на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского.

На Пояркова в Нацсовет пожаловалась гражданка Касьяненко. Она отметила, что ведущий «Прямого» оскорбляет честь и достоинство президента Украины, членов его семьи, отдельные этносы и употребляет нецензурную брань. Мониторинг Нацсовета зафиксировал эти сюжеты. Теперь проверка должна установить, было ли в них нарушение законодательства.

На какой именно выпуск программы Пояркова жаловалась Касьяненко, члены Нацсовета не уточнили. Вероятно, речь идет о выпуске программы «Поярков News» от 27 декабря 2019 года, в котором ведущий назвал Зеленского «маленьким чмом», «криворожским сцикунчиком», а его отца назвал «тупым».

Сергей Поярков — украинский художник, ведущий программы «Поярков NEWS» на телеканале «Прямой», ведущий видеоблога.