Александр Сенкевич, мэр Николаева

Николаевский городской голова Александр Сенкевич решил ограничить доступ горожан к заседаниям сессии городского совета.

Об этом он заявил сегодня, 17 июня, перед началом заседания сессии Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

Такое свое решение мэр Николаева аргументировал ростом числа больных на коронавирусное заболевание COVID-19.

— Прошу аппарат совета с сегодняшнего дня не допускать в сессионный зал людей, которые хотя бы не имеют при себе свежих тестов на коронавирус и защитных масок, - сказал Александр Сенкевич.

Он добавил, что это требование не коснется журналистов и депутатов, которые имеют свободный доступ в сессионный зал.

Отметим, что согласно законодательства, местные советы работают гласно и открыто, а доступ к их заседаниям должны иметь все желающие. Статья 4 Закона Украины О местном самоуправлении указывает, что местное самоуправление в Украине осуществляется на принципах законности, гласности, коллегиальности и подотчетности перед территориальной общиной.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич принял решение участвовать в местных выборах от партии «Пропозиція» в команде с мэром Днепра Борисом Филатовым.

Напомним, что в феврале глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник провел закрытую пресс-конференцию для представителей газет, выгнав с мероприятия других журналистов.