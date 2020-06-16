Александр Сенкевич и Борис Филатов

Николаевский городской голова Александр Сенкевич принял участвовать в местных выборах от партии «Пропозиція» в команде с мэром Днепра Борисом Филатовым.

Об этом в своем Телеграм-канале со ссылкой на источник сообщил журналист НикВести Олег Деренюга.

Он рассказал, что по информации его источника в Днепре, новая «партия мэров», формируемая вокруг Днепровского городского головы Бориса Филатова, пойдет на выборы под флагом политической партии с названием «Пропозиція». К этой команде уже примкнули мэры Житомира и Николаева Сергей Сухомлин и Александр Сенкевич, которые раньше планировали баллотироваться от «Партії твого міста».

«Теперь окончательно определено название «Пропозиція», которое, по задумке политтехнологов, будет одновременно сочетать в себе понятия «оппозиция» и «профессиональная позиция». Это, по их идее, должно позволить идти на выборы с оппозиционной риторикой по отношению к центральной власти, оставаясь де-факто властью на местах. В зависимости от результатов партии на местных выборах, стоит также задача критиковать нынешний парламент, продвигая идею внеочередных выборов в Верховную Раду, куда члены партии «Пропозиція» пойдут под лозунгом поддержки местного самоуправления», - написал Олег Деренюга.

Он также сообщил, что официально об этой партии планируется объявить на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 19 июня. Помимо Бориса Филатова, ожидается участие в этом мероприятии мэра Николаева Александра Сенкевича.

Кроме того, николаевский политтехнолог Александр Ухмановский на своей странице в Facebook сообщил, что на минувших выходных Александр Сенкевич ездил в Днепр, где был подписан меморандум об объединении в политическую силу.

«Говорят, по слухам, что наш мэр, доблестный Александр Федорович, был вчера в Днепре (мои соболезнования его филейной части, по той дороге) . 4 мэра подписали документ о «мэрской партии» (один из вариантов названия - «Пропозиція»). Фактически партия изгоев. Кличко и Садовой отказались участвовать. Поэтому остались мэры типа Сенкевича. Финансирование будет осуществляться группой Филатова-Корбана. Фактически это означает переход мэров в оппозицию и бросание перчатки в лицо президента и Слугам», - написал Александр Ухмановский 14 июня.

Согласно данным отрытых источников, изменения регистрационных данных политической силы «Пропозиція» проводились два месяца назад. Тогда был измене юридический адрес партии из Киева в Днепр, а также название политической силы. Ранее партия называлась «Нова Європейська Україна». Формально руководителем партии «Пропозиція» числится Андрей Пильченко. Человек с таким именем возглавляет Департамент торговли и рекламы Днепровского городского совета.

Ранее Александр Сенкевич заявлял, что мэры городов и местные политики должны объединиться в единую партию, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления. Также городской голова акцентировал, что готов повторно баллотироваться в мэры от партии, которая отстаивает интересы регионов, но «такой партии пока нет» в Украине.