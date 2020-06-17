Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что среди членов НАТО было намерение не предоставлять Украине статус партнера с расширенными возможностями, но негативный сценарий удалось предотвратить.

Об этом он рассказал в эфире «Радио НВ» во вторник, 16 июня, пишет «Европейская правда».

Дмитрий Кулеба отметил, что решение о присоединении Украины к программе EOP принималось по процедуре умолчания. То есть оно считалось принятым, если до конкретной даты никто из членов не высказал возражения.

— Процедура длилась несколько дней. Мы знаем, что чесались руки кое у кого эту процедуру нарушить, но все же удалось предотвратить такой сценарий. Этого не было сделано, - сказал Дмитрий Кулеба.

Он также подчеркнул, что несмотря на сопротивление «влиятельных игроков», Украине удалось достичь консенсуса в НАТО по этому вопросу.

— Мы показали, что даже в самых сложных вопросах, когда очень влиятельные игроки говорят «нет», мы смогли превратить «нет» в «да». А это значит, что мы по любому вопросу взаимодействия Украины с НАТО можем достигать такого результата. Поверьте мне, это была очень сложная, но с точки зрения дипломатии увлекательная история. Я рад, что для Украины она закончилась положительно, - уверен министр.

Как известно, Венгрия уже более двух лет блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов из-за вопросов образования, а также языка. Несмотря на блокаду в НАТО Венгрия дала свое согласие на предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что хотя НАТО предоставил Украине новый статус, Венгрия не сняла своего вето с встреч комиссии Украина-НАТО.

Напомним, что 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.