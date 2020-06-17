Управление земельных ресурсов и Департамент архитектуры Николаевского горсовета отозвали с рассмотрения сессии 750 земельных вопроса, чтобы заново провести всю предсессионную процедуру их рассмотрения.

Об этом стало известно вчера, 16 июня, во время заседания депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам законности и депутатской этики, сообщают НикВести.

В начале заседания депутаты обсудили необходимость вынесения накопившихся за несколько лет земельных вопросов на пленарное заседание сессии, которое назначено на сегодня, 17 июня. Отметим, что нынешняя сессия изначально была созвана для рассмотрения земельных вопросов в сентябре 2019 года и не закрыта до сегодняшнего дня. За это время прошло больше 10 пленарных заседаний.

— По информации, которая была на прошлой неделе, у нас порядка 1000 вопросов, которые готовы к рассмотрению на земельной сессии. Рекомендовать на земельную сессию включить в повестку дня земельные вопросы, - предложил депутат Игорь Дятлов.

Однако, в ходе обсуждения выяснилось, что несколько месяцев назад по инициативе управления земельных ресурсов, 750 прошедших процедуру и вынесенных на рассмотрение сессии вопросов были фактически отозваны для повторного рассмотрения чиновниками и профильной комиссией. Как стало известно, 30 марта управление земельных ресурсов обратилось к городскому голове относительно поручения управлению аппарата относительно возврата управлению земельных ресурсов проектов решений земельных вопросов 56 сессии. Городской голова на это письмо наложил резолюцию «Прошу вернуть проекты решений в управление земельных ресурсов». 31 марта аппарат совета согласно перечня передал все проекты решений в управление земельных ресурсов, как разработчику этих вопросов.

Далее слово взяла депутат Елена Киселева, которая возмутилась тем, что чиновники решили заново рассмотреть вопросы, не уведомили об этом заявителей, которые уже годами ждут результатов. В ходе комиссии было озвучено, что некоторые вопросы «тянутся» с января 2016 года.

— Должно быть разумное объяснение замены выводов, если это не было в контексте ранее озвученных рекомендаций. Потому то мы как комиссия по регламенту, законности, гласности и антикоррупционной политики, я лично, усматриваем в этом какой-то либо сговор или какие-то намерения относительно в том числе и осуществления давления на заявителей. Потому что не может решение 2 года быть одним, которое вышло от исполнительного органа, а потом оно меняется. Надо разбираться, почему вы еще раз запускаете на земельную комиссию и дальше по кругу. Это еще сколько будет лет? Мы же говорим не о днях или месяцах, мы говорим о годах рассмотрения. Если проект решения был опубликован, до этого он прошел процедуру согласования, и он был не просто размещен на сайте, а даже был предметом рассмотрения сессии, о эта трансформация не может быть условно кулуарной. ТОгда нужно тот проект решения, который был, вынести в редакции, объяснить ситуацию, не проголосовать за него, а потом готовить новый. А что у вас получается? Был один проект решения, теперь на комиссии смотрим другой. Как субъект обращения может обжаловать это? До тех пор, пока он ничего не получил… годами. Он заявления подал, а тут какое-то броуновское движение. Как он может обжаловать или с чем-то не согласиться? С заключением архитектуры, который три раза поменяли? С выводом земельной комиссии, который лег в правовое основание подготовки проекта решения и дальше процедуры согласования и публикации? Что делать заявителю?, - обратилась Елена Киселева к Андрею Цымбалу.

На это представитель земельного упарвления заявил, что заключения их управления не менялись, а за департамент архитектуры, который меняет свои выводы по тем или иным вопросам, он отвечать не может.

— Когда всем рассказывают, что депутаты в чем-то виноваты… Даже депутаты не понимают, что реально произошло. Были вопросы на сессии. Ушли в одно из пленарных заседаний опять на перерыв. После этого все сессионные вопросы исполнительными органами были зачищены. Их не стало. И теперь они находятся на повторном рассмотрении, еще на каких-то там уточнениях. И какой период, какой срок - никто не знает и ответить не может. И когда эти вопросы снова станут предметом рассмотрения сессии и станут ли - никто из чиновников ответить членораздельно не могут. Так же не может быть, должен быть какой-то алгоритм взаимодействия. У нас произошло действие, которое не предусмотрено ни одним нормативным документом и положением…, - сказала Елена Киселева.

Елена Киселева заявила, что чиновники обязаны были не начинать повторную процедуру рассмотрения проектов решения, не имея на то законных оснований, а вносить корректировки в проекты решений непосредственно на сессии. Депутат усматривает в этом нарушения прав заявителей, которые не знают что с их вопросами.

— Вы создали какую-то преступную… Или бестолковую или с какой-то определенной целью ситуацию между двумя структурными подразделениями. По вашей логике, заявитель видит проект решения положительным, теперь его вопрос заходит в земельную комиссию и подыхает там окончательно. И что дальше? Что вы сделаете с проектом решения, который был опубликован ранее? Кто его будет отзывать? На каком основании? Когда он был рассмотрен на текущую дату с текущими рекомендациями! Его отзывать, нет такого процедурного действия. Есть предмет рассмотрения и ваши замечания на сессии. И есть новое голосование с изменениями. Ничего другого нет! Не бывает так, чтобы тут был один проект решения, потом кто-то кому-то не понравился - получился второй. Или наоборот. Не могут так действовать исполнительные органы! У вас нет на то законных оснований таких! Тут - давать, а тут - рыбу заворачивать. Вырвали гланды через ухо!, - сказала Елена Киселева.

Комментируя это, пришедший на заседание комиссии директор департамента архитектуры - главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что он решил пересмотреть свои выводы по земельным вопросам, потому что депутаты потребовали, чтобы они соответствовали законодательству. По сути, чиновник признался, что ранее департамент архитектуры нарушал закон, когда давал заключения по тем или иным земельным вопросам.

— Была дана задача, что все выводы должны соответствовать законодательству - не может быть такого, что мы откладываем просто процесс рассмотрения, в соответствие с действующими нормами. Рекомендация просто всем продлить - это тоже неправильно и незаконно. Ваша комиссия рассмотрела вопросы, дала рекомендации. Мы по этим рекомендациям, соответственно, пересмотрели пакеты и сделали выводы. Если старые выводы были продлить, фактическим всем на 3 года, то сейчас - часть из них продлевается, где нет нарушений - таких оказалось достаточно много пакетов. А там, где они стоят на сетях, нарушают пожарные нормы, где эти нарушения никак нельзя компенсировать никакими мероприятиями - там предложение либо сразу готовить отказ… Вспомните рекомендацию, - сказал Андрей Цымбал.

Но депутат Елена Киселева заявила, что о смене своего мнения по земельрным вопросам чиновники должны были заявить под протокол на сессии при рассмотрении этих вопросов. Депутат назвала мошенничеством такие действия чиновником земельного управлении и департамента архитектуры.

— Я помню рекомендацию. Вы должны были выйти и сказать. Управление земельных ресурсов читает положительный проект решения, а выходите вы и на законных основаниях, публично читаете новый проект решения. Или вносите изменения в существующий: «В связи с тем, что произошло то. то и то - предлагаем изменить существующую редакцию». Это все идет под стенограмму. под видеозапись. И тогда, если голосуется проект решения с изменениями - получает заявитель вывод. и он видит всю эту трансформацию проекта решения. И у него возникает правовое основание пойти и обжаловать в суде или согласиться с этим. Вы лишаете заявителя этой возможности. Вы сделали подмену, то есть, мошеннические действия. Но с большого согласия. И пытаетесь нас потом еще в это втянуть! Все изменения в редакцию, которая была опубликована, вносятся во время пленарного заседания на основании ваших заключений. Вот я понимаю: подготовлен проект решения, выходит докладчик и зачитывает с первого по второе и по тридцать пятое: выводы архитектуры изменились в связи с этим и этим, предлагаем внести изменения в редакцию проекта решения. Все. А у вас - опять… даже не 40 лет хождения по пустыне. Вы не когда не войдете в землю обетованную, потому что вы уже повернулись назад в Египет, - сказала Елена Киселева.

В итоге депутаты - члены комиссии сошлись во мнении о том, что чиновники мэрии нарушили права заявителей, потребовали вернуть все 750 вопросов в сессионный зал на ближайшее заседание сессии Николаевского горсовета.