СБУ заявила о разоблачении неонацистской радикальной ячейки, которую возглавлял гражданин России. Участники группы являются последователями автстралийского террориста Брентона Тарранта, пропагандирующего этнический и культурный геноцид и призывающего к терактам и массовым убийствам.

Для популяризации своих идей участники группы изготавливали и распространяли экстремистскую литературу, сообщили в пресс-службе СБУ.

– Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной типографии к Дарницком районе Киева и в Харькове. Часть деструктивных материалов они получали из России, - сообщили правоохранители.

Литература распространялась на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Также они рассылали их через каналы в «Телеграм» и закрытые сообщества в соцсетях общей аудиторией более 3000 человек.

В ходе обысков изъяли около 300 образцов нацистских изданий, флаги «Третьего рейха», оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры, чеки на доставку запрещенной литературы.

Напомним, что Брентон Таррант обвиняется в убийстве 51 человека во время нападения на мечети в новозейландском городе Крайстчерч. Перед терактом терактом он опубликовал манифест на 74 страницах, в котором выразил свою ненависть к мигрантам, а также объяснил мотивы своих действий. В течение 17 минут он вел прямую трансляцию из мечети, впоследствии Facebook убрал видео, а также заблокировал его профиль.

Проведенная следствием экспертиза показала, что Таррант психически вменяем. Его обвиняют в терроризме, убийстве 51 человека и покушении на убийство еще 40 людей. Когда обвинения озвучили в суде, Таррант только улыбался.