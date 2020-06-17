Кабинет министров планирует повысить тарифы на медицинские услуги по трем направлениям: экстренная помощь, инсульт и инфаркт миокарда.

Соответствующие изменения в программу государственных гарантий медицинского обслуживания 16 июня опубликовали для общественного обсуждения на сайте Минздрава.

Тариф на экстренную медицинскую помощь на период с 1 июля до 31 декабря будет увеличен с 11 661,24 грн до 16 393,70 грн; тариф на медицинскую помощь при инсульте - с 19 332,31 грн до 26 947,00 грн; тариф на медицинскую помощь при инфаркте - с 16 001,43 до 30 108,00 грн.

Также вводится дополнительное, так называемое переходное финансирование для медицинских учреждений, которые по договорам с Национальной службой здоровья Украины получат меньше денег, чем в 2019 году.

Средств, необходимые для реализации запланированных изменений, возьмут из фонда борьбы с COVID-19.

Деньги на увеличение тарифов и выплаты отстающим больницам могут быть взяты из тех 15 млрд, которые выделены Национальной службе здоровья на оплату медицинской помощи при коронавирусе.

Напомним, что 1 апреля в Украине начался второй этап медреформы. Теперь все медицинские услуги оплачивает Национальная служба здоровья (НСЗУ) по тарифам, утвержденным Кабмином в программе медицинских гарантий. Пациенты больше не привязаны к районной поликлинике, и с направлением от врача первички могут пойти туда, где ожидают получить более качественную услугу.

В начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде, потому что многие больницы получат меньше денег, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в рамках медицинской реформы в Николаевской области медпомощь будут оказывать в шести опорных больницах.