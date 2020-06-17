В среду, 17 июня, на полигоне «Алибей» в Одесской области продолжились государственные испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 «Нептун».

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Главной особенностью испытаний комплекса в этот раз была стрельба с боевой частью.

Отмечается, что ракеты «Нептун» - перспективная украинская разработка. В случае запуска серийного производства, они могут стать весомым оружием сдерживания, поскольку способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные.

Кроме того, данные ракеты - управляемые и практически незаметны для вражеских радаров.

– Чтобы противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей, разработаны РК-360 МЦ «Нептун». Это - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневой и радиоэлектронной противодействия противника, - отметили в Генштабе.

Напомним, береговой противокорабельный ракетный комплекс «Нептун» разрабатывается конструкторским бюро «Луч».

Боеприпасом для «Нептуна» выступает новейшая крылатая ракета Р-360, которая способна поражать надводные и надземные цели на расстоянии более 300 км.