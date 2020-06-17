Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве текущий ремонт магистральных дорог проводится в первую очередь, так как если его не выполнить, в скором времени нужно будет платить «в десятки раз больше денег» за капитальное восстановление полотна.

Об этом он рассказал сегодня, 17 июня, в комментарии НикВести.

Мэр отметил, что магистральные дороги подвержены разрушению больше всего и «даже небольшая ямочка» под влиянием осадков может превратиться в кратер. По его словам, необходимо выделить небольшую сумму денег на поддержание полотна, чтобы потом не переплачивать за его капитальный ремонт.

— Любая работа делается согласно норм, запросов администрации, департамента ЖКХ. Иногда кажется, что вроде нормальная ровная дорога, но если мы понимаем, что даже небольшая ямочка, при наличии осадков, зимой уже будет кратером. И магистральные дороги подвержены этому больше всего. У нас множество и внутриквартальных проездов, и дворов, которым требуется ремонт. Сейчас мы разрабатываем проектную документацию на следующий год, в прошлом году на этот год, и рано или поздно мы все дороги починим. Чтобы не вкладывать 10 миллионов на ремонт магистральных дорог, нужно выделять небольшую сумму денег на поддержание этих дорог в нормальном состоянии. Если сегодня не провести текущий ремонт, то завтра это будет капитальный ремонт, а это в десятки раз больше денег, - рассказал Александр Сенкевич.

Городской голова привёл в пример улицу Адмиральскую, по которой проезжают «тысячи и тысячи» авто, отчего её необходимо чинить.

Всё время говорят, что вот Адмиральскую они для себя чинят. По этой улице установлена камера, вы можете посмотреть, по ней проезжают тысячи и тысячи автомобилей. Находятся на на ней ЦНАП, гимназия, школа №59 и прочие объекты, на которые едут люди. Только из-за того, что улица находится вблизи облгосадминистрации и горисполкома, то её что, не надо чинить? Если там действительно есть ямы, - подытожил Александр Сенкевич.

Напомним, что ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил, что дороги являются приоритетом в бюджете Николаева 2020 года. На эти цели выделено в 2,5 раз больше денег, чем в 2019.