Исполком УЕФА провел голосование, на котором утвердил места и формулу проведения оставшейся части розыгрыша Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также место проведения финала Суперкубка УЕФА.

Об этом сообщает Sky Italia.

По инсайдерской информации, исполком утвердил Лиссабон как город-хозяин «Финала восьми» ЛЧ - мини-турнира, который УЕФА проведет вместо традиционного плей-офф.

Аналогичный «Финал восьми» Лиги Европы примет Германия, в частности Дуйсбург, Гельзенкирхен, Дюссельдорф и Кельн.

Финал Суперкубка УЕФА состоится, как и планировалось, в Будапеште.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жеребьевка «Финала восьми» ЛЧ состоится 10 июля, а сам турнир пройдет с 12 по 23 августа.

Известно, что финал ЛЧ-2020 должен был принять Стамбул, а ЛЕ – Гданьск.

Добавим, что исполком УЕФА еще не завершен, и в ближайшее время самые важные решения будут приняты официально.

Напомним, УЕФА отстранила английский футбольный «Манчестер Сити», за который играет украинец Александр Зинченко, от участия в Лиге чемпионов на два последующих сезона за нарушение правил финансового фейр-плей.