Глава общественной организации «Сила села», депутат Вознесенского райсовета Александр Максименко высказал недовольство подготовкой Николаевской ОГА к туристическому сезону в области.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня, в ходе торжественного собрания совета по вопросам туризма при Николаевской ОГА, передает корреспондент НикВести.

В ходе мероприятия Александр Максименко заявил, что вся туристическая отрасль области держится на активистах и предпринимателях, и попросил губернатора рассказать, что ОГА делает для ее развития. Он также попросил главу ОГА прокомментировать, как вся туристическая отрасль области может развиваться на запланированные чиновниками 500 тысяч гривен. В ответ на это Александр Стадник заявил, что до этого 3 года в области вообще ничего не делалось и добавил, что отныне финансировать туризм на Николаевщине планируют с привлечением депутатов городского и областного советов.

— Подводя итоги сегодняшнего мероприятия, мы с вами понимаем, что много было сегодня вопросов, но все они не касаются деятельности областной администрации. Нужно сказать присутствующим людям, активистам, представителям бизнеса, на чьих плечах и чьими усилиями и реализована туристическая отрасль в Николаевской области. Я хотел бы задать вопрос главы областной администрации: А вот вы как считаете, какой ваш вклад, какие ваши проекты, что здесь ваше на этом сегодняшнем мероприятии? — заявил Александр Максименко.

— Я прошу прощения, вы наверное опоздали, или невнимательно слушали. Если бы вы пришли во время, вы бы не задавали такие вопросы, — сказал Александр Стадник.

— Хорошо, ну вы понимаете, что на все те инициативы, которые были озвучены на сегодняшнем мероприятии 500 тысяч гривен - совсем ничто? Вы с этим согласны? — уточнил Александр Максименко.

— Александр, спасибо за вопросы! Мы все понимаем. Мы понимаем, что тут никто эти вопросы не задавал три года. Если вы обратитесь в историю этого вопроса, то увидите, что я вопрос бюджетирования таких мероприятий будет финансироваться в трехстороннем порядке (городской совет, областной совет и ОГА, - прим.). Мы все заинтересованы в том, чтобы Николаевская область привлекала к себе туристические маршруты. Чтобы она более развивалась, чем она даже могла бы себе представить, — сказал глава ОГА.

В свою очередь Александр Максименко отметил, что пока чиновники и депутаты обсуждают вопросы и создают рабочие группы, на Николаевщине уже начался туристический сезон.

— Я хотел бы обратить ваше внимание на три момента. Туристический сезон уже начался, он уже процессе, к нам уже туристы приехали, пока мы в трехстороннем формате что-то обсуждаем. У нас до вас никогда не было туристических маршрутов, а тут вы приехали. У нас же их не было до вас! И я хотел бы сказать: Так что вы сделали? Дело в том, что в прошлом году в декабре месяце областной совет выделил 200 тысяч гривен на проект в Трикратском лесу. Там должны были реконструировать пешеходную тропу. И мы не реализовали этот проект, он остался на бумаге. А между прочим, это самое большое выделение средств на туристический объект за последние 5 лет.Это очень круто ! Но, это осталось на бумаге, — резюмировал Александр Максименко.

Напомним, Николаевская областная государственная администрации начала подготовку к пляжному сезону в области только 9 июня.