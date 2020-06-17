Наверное, каждому водителю знакома ситуация, когда мотор начинает барахлить, а во время движения слышны посторонние звуки. Специалисты компании «Centr Turbin» расскажут, когда стоит обратиться на СТО и чем грозит езда с неисправным турбокомпрессором.
«Centr Turbin» предлагает ремонт турбин в Николаеве. У компании есть несколько СТО в разных городах Украины, актуальные контакты которых вы найдете на сайте. Поэтому даже если поломка случится, когда вы будете в командировке или по делам, то вы всегда сможете недорого и быстро починить машину.
Фирма предлагает не только услуги по «реанимации» турбокомпрессоров, но и занимается продажей силовых агрегатов и ремкомплектов. Все автомобильные запчасти, которые предлагают клиентам и устанавливают вместо изношенных деталей, сертифицированы и одобрены производителями авто. На все виды работ СТО предоставляет гарантию.
Итак, разберем основные признаки поврежденного турбомотора. На этот вопрос ответит механик «Centr Turbin»: «Чаще всего главной причиной выхода из строя турбины становится некачественное масло. Некоторые водители забывают его вовремя менять и ездят с загрязненной смазкой. Инородные тела и всякий мусор разбивают крыльчатку турбины, повреждают подшипники и засоряют масляные фильтры. При недостаточном количестве смазки двигатель испытывает масляное голодание, и если затянуть с ремонтом, то можно попрощаться с мотором. Да и ездить на такой машине небезопасно»
Итак, если вы заметили хотя бы один признак из нашего списка, представленного ниже, то вам обязательно нужно посетить автосервис:
• Синий, серый или черный дым из выхлопной трубы;
• Скрежет, лязганье, гул и свист при разгоне и во время движения транспорта;
• Потеря динамики разгона машины;
• Резкое увеличение потребления масла.
«Хотя производители и обещают, что турбина практически «не убиваемый» агрегат, но поломки все же случаются. Главное их вовремя устранять, чтобы стоимость ремонтных работ не возросла. Некоторые наши клиенты в целях экономии не меняют прокладку турбокомпрессора, а садят его участки на герметик. Это очень сомнительный способ, который приводит к быстрому износу подшипников» – прокомментировал специалист.
«Вначале требуется диагностика мотора, чтобы найти поломку. Некоторые водители пытаются сами заняться осмотром и, увидев подтеки смазки, меняют или чистят фильтры, и, казалось бы, проблема устранена, а машина все равно ведет себя не так, как нужно. Поэтому диагностировать поломку нужно на специальном оборудовании» – рассказал автомеханик.
После выявления изношенного участка, силовой агрегат демонтируют и очищают с помощью пескоструйной технологии от загрязнений, нагара и масла. После меняют поврежденные области и устанавливают новые оригинальные детали. Затем производится балансировка на специальных стойках и тест на работоспособность.
А какая же стоимость работ? Отвечает сотрудник компании: «Цены на ремонт автомобильных турбин в Николаеве конкретно на наших СТО вполне приемлемые. Тем более мы предлагает качественные и сертифицированные запчасти, а не дешевые китайские подделки»
Итак, если вам необходимо починить ваш турбокомпрессор, рекомендуем обратиться в «Centr Turbin». Тем более отзывы о ремонте турбин в Николаеве у этой компании положительные. Контактные телефоны и адреса указаны на сайте предприятия.
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Наверное, каждому водителю знакома ситуация, когда мотор начинает барахлить, а во время движения слышны посторонние звуки. Специалисты компании «Centr Turbin» расскажут, когда стоит обратиться на СТО и чем грозит езда с неисправным турбокомпрессором.
«Centr Turbin» предлагает ремонт турбин в Николаеве. У компании есть несколько СТО в разных городах Украины, актуальные контакты которых вы найдете на сайте. Поэтому даже если поломка случится, когда вы будете в командировке или по делам, то вы всегда сможете недорого и быстро починить машину.
Фирма предлагает не только услуги по «реанимации» турбокомпрессоров, но и занимается продажей силовых агрегатов и ремкомплектов. Все автомобильные запчасти, которые предлагают клиентам и устанавливают вместо изношенных деталей, сертифицированы и одобрены производителями авто. На все виды работ СТО предоставляет гарантию.
Итак, разберем основные признаки поврежденного турбомотора. На этот вопрос ответит механик «Centr Turbin»: «Чаще всего главной причиной выхода из строя турбины становится некачественное масло. Некоторые водители забывают его вовремя менять и ездят с загрязненной смазкой. Инородные тела и всякий мусор разбивают крыльчатку турбины, повреждают подшипники и засоряют масляные фильтры. При недостаточном количестве смазки двигатель испытывает масляное голодание, и если затянуть с ремонтом, то можно попрощаться с мотором. Да и ездить на такой машине небезопасно»
Итак, если вы заметили хотя бы один признак из нашего списка, представленного ниже, то вам обязательно нужно посетить автосервис:
• Синий, серый или черный дым из выхлопной трубы;
• Скрежет, лязганье, гул и свист при разгоне и во время движения транспорта;
• Потеря динамики разгона машины;
• Резкое увеличение потребления масла.
«Хотя производители и обещают, что турбина практически «не убиваемый» агрегат, но поломки все же случаются. Главное их вовремя устранять, чтобы стоимость ремонтных работ не возросла. Некоторые наши клиенты в целях экономии не меняют прокладку турбокомпрессора, а садят его участки на герметик. Это очень сомнительный способ, который приводит к быстрому износу подшипников» – прокомментировал специалист.
«Вначале требуется диагностика мотора, чтобы найти поломку. Некоторые водители пытаются сами заняться осмотром и, увидев подтеки смазки, меняют или чистят фильтры, и, казалось бы, проблема устранена, а машина все равно ведет себя не так, как нужно. Поэтому диагностировать поломку нужно на специальном оборудовании» – рассказал автомеханик.
После выявления изношенного участка, силовой агрегат демонтируют и очищают с помощью пескоструйной технологии от загрязнений, нагара и масла. После меняют поврежденные области и устанавливают новые оригинальные детали. Затем производится балансировка на специальных стойках и тест на работоспособность.
А какая же стоимость работ? Отвечает сотрудник компании: «Цены на ремонт автомобильных турбин в Николаеве конкретно на наших СТО вполне приемлемые. Тем более мы предлагает качественные и сертифицированные запчасти, а не дешевые китайские подделки»
Итак, если вам необходимо починить ваш турбокомпрессор, рекомендуем обратиться в «Centr Turbin». Тем более отзывы о ремонте турбин в Николаеве у этой компании положительные. Контактные телефоны и адреса указаны на сайте предприятия.
Информация размещена на правах рекламы