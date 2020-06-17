Наверное, каждому водителю знакома ситуация, когда мотор начинает барахлить, а во время движения слышны посторонние звуки. Специалисты компании «Centr Turbin» расскажут, когда стоит обратиться на СТО и чем грозит езда с неисправным турбокомпрессором.

Почему стоит выбрать «Centr Turbin»?

«Centr Turbin» предлагает ремонт турбин в Николаеве. У компании есть несколько СТО в разных городах Украины, актуальные контакты которых вы найдете на сайте. Поэтому даже если поломка случится, когда вы будете в командировке или по делам, то вы всегда сможете недорого и быстро починить машину.

Фирма предлагает не только услуги по «реанимации» турбокомпрессоров, но и занимается продажей силовых агрегатов и ремкомплектов. Все автомобильные запчасти, которые предлагают клиентам и устанавливают вместо изношенных деталей, сертифицированы и одобрены производителями авто. На все виды работ СТО предоставляет гарантию.

Срочно на СТО: признаки поломки турбины

Итак, разберем основные признаки поврежденного турбомотора. На этот вопрос ответит механик «Centr Turbin»: «Чаще всего главной причиной выхода из строя турбины становится некачественное масло. Некоторые водители забывают его вовремя менять и ездят с загрязненной смазкой. Инородные тела и всякий мусор разбивают крыльчатку турбины, повреждают подшипники и засоряют масляные фильтры. При недостаточном количестве смазки двигатель испытывает масляное голодание, и если затянуть с ремонтом, то можно попрощаться с мотором. Да и ездить на такой машине небезопасно»

Итак, если вы заметили хотя бы один признак из нашего списка, представленного ниже, то вам обязательно нужно посетить автосервис:

• Синий, серый или черный дым из выхлопной трубы;

• Скрежет, лязганье, гул и свист при разгоне и во время движения транспорта;

• Потеря динамики разгона машины;

• Резкое увеличение потребления масла.

«Хотя производители и обещают, что турбина практически «не убиваемый» агрегат, но поломки все же случаются. Главное их вовремя устранять, чтобы стоимость ремонтных работ не возросла. Некоторые наши клиенты в целях экономии не меняют прокладку турбокомпрессора, а садят его участки на герметик. Это очень сомнительный способ, который приводит к быстрому износу подшипников» – прокомментировал специалист.

Как производится ремонт турбокомпрессоров в Николаеве на СТО «Centr Turbin»?

«Вначале требуется диагностика мотора, чтобы найти поломку. Некоторые водители пытаются сами заняться осмотром и, увидев подтеки смазки, меняют или чистят фильтры, и, казалось бы, проблема устранена, а машина все равно ведет себя не так, как нужно. Поэтому диагностировать поломку нужно на специальном оборудовании» – рассказал автомеханик.

После выявления изношенного участка, силовой агрегат демонтируют и очищают с помощью пескоструйной технологии от загрязнений, нагара и масла. После меняют поврежденные области и устанавливают новые оригинальные детали. Затем производится балансировка на специальных стойках и тест на работоспособность.

А какая же стоимость работ? Отвечает сотрудник компании: «Цены на ремонт автомобильных турбин в Николаеве конкретно на наших СТО вполне приемлемые. Тем более мы предлагает качественные и сертифицированные запчасти, а не дешевые китайские подделки»

Итак, если вам необходимо починить ваш турбокомпрессор, рекомендуем обратиться в «Centr Turbin». Тем более отзывы о ремонте турбин в Николаеве у этой компании положительные. Контактные телефоны и адреса указаны на сайте предприятия.

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