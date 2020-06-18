Оккупанты РФ до сих пор продолжают блокировать работу контрольно-пропускных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся в Донецкой области, где оккупационная администрация лишила граждан возможности попасть на подконтрольную правительству Украины территорию. Это нарушает все принципы международного гуманитарного права, поскольку люди не могут попасть на подконтрольную правительству Украины территорию даже для получения медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в Донецкой области не происходило пересечение, поскольку людей в обоих направлениях не пропускают подконтрольные Российской Федерации вооруженные формирования. В частности, перед КПВВ «Марьинка» ожидали пропуск около 10 человек.

Также, по информации Госпогранслужбы, 16 июня линию разграничения на Востоке Украины в обоих направлениях пересекли 155 человек. Все пересечения происходили исключительно через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская область).

Так, в направлении временно оккупированных районов Луганской области прошел 81 человек, однако двух граждан подконтрольные России вооруженные формирования не пропустили из-за отсутствия в списках, которые использует для верификации оккупационная администрация. На свободную часть Луганщины проследовало 76 человек.

Напомним, оккупанты заблокировали пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе с 10 июня.