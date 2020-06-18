Верховная Рада Украины не поддержала доработанную программу деятельности Кабинета министров, поэтому правительство потеряло годовой иммунитет.

«За» документ проголосовали 207 народных депутатов из 226 необходимых, пишет LB.ua.

Доработанная программа предусматривала среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%, обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% от запланированного объема ВВП, а также 10% валового внутреннего продукта будут формировать IT-отрасль.

По социальному блоку Кабмин намеревался концентрировать внимание на ежегодном перерасчете пенсий для 11 млн пенсионеров, упрощении порядка назначения субсидий, росте на 10% количества реабилитационных учреждений, предоставляющих услуги по принципу «деньги ходят за человеком», и повышении размера помощи более 32 тысячам опекунов на 43 тысячам детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Программа также предусматривала организацию образовательного процесса в новом учебном году (2020/2021) в условиях пандемии COVID-19, создание градостроительного кадастра на государственном уровне, повышение Украиной показателя «Индекса восприятия коррупции» с 30 до 60 баллов, усовершенствование государственных жилищных программ, установление с 1 января 2021 года прожиточного минимума в размере не менее 40% медианной зарплаты за 2020 год, а также введение накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования с 2021 года.

Ранее, народные депутаты Украины проголосовали за отправку на доработку программу действий правительства Дениса Шмыгаля.