Народные депутаты провалили голосование за лишение мандата Святослава Вакарчука из фракции «Голос».

Прекращение полномочий Вакарчука 18 июня поддержали 175 народных избранников из 226 необходимых.

При обсуждении Святослава Вакарчук не выступал за трибуной парламента. В то же время народные депутаты лишили мандата народную избранницу от фракции «Батьківщина» Ольгу Белькову. За это проголосовали 343 депутата.

С трибуны парламента она сообщила, что планирует использовать парламентский рассвет и работу с депутатами «в интересах защиты крупных украинских интересов». Именно для этого, уточнила Ольга Белькова, она и решила сложить депутатские полномочия.

Напомним, 11 июня лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук объявил об уходе из парламента.