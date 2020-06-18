Николаевский «Морской специализированный порт «Ника-Тера» отправил на рынок Китая партию шрота подсолнечника компании Kernel и, таким образом, больше 3 миллионов тонн грузов c начала 2020 года.

Об этом пишет пресс-служба порта.

— Какие бы коррективы не вносил в нашу работу глобальный экономический спад, вызванный вирусом Сovid19, наши производственные показатели остались на докризисном уровне прошлого года. После того, как партия шрота подсолнечника, экспортируемая нашим клиентом Kernel, была успешно загружена и направлена на рынок Китая, мы достигли планового объема перевалки в 3 млн тонн, - сказал начальник «МСП «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

Загрузка судна типа Panamax «TRANSCENDEN BRIGHT» проходила в два этапа. Сначала на борт балкера было погружено 47,5 тысяч тонн шрота подсолнечника, а далее на судно было дополнительно догружено на рейде (до загружено 15,5 тысяч тонн.)

Усовершенствованная технология перевалки шрота подсолнечника в порту позволяет отгружать шрот одновременно двумя погрузмашинами на двух причалах второго грузового района. При этом используется новый современный причально-весовой комплекс.

— Аграрные клиенты остаются ключевыми для нас. Мы заблаговременно подготовили портовые мощности к новому зерновому сезону, выполнив ремонтные работы и модернизацию погрузочно-разгрузочных процессов. Сейчас порт начал принимать первые партии зерна нового урожая, – отметил Алим Агакишиев.

В конце мая порт завершил новый этап модернизации второго погрузрайона, специализирующегося на обработке сыпучих грузов. В частности, было завершено строительство и современного причально-весового комплекса. Новый весовой комплекс состоит из двух технологических линий. Максимальная производительность каждой линии – до 1800 м3 в час. Инвестиции в модернизацию грузового района №2 составили 40 миллионов гривен.

Модернизация второго грузового района позволили существенно увеличить пропускную способность порта, повысив потенциал предприятия в целом. Новый весовой комплекс позволяет выполнять взвешивание сельскохозяйственных грузов быстрее и точнее при их перевалке на водный транспорт. Строительство весового комплекса является частью масштабной программы технического переоснащения грузовых районов порта.

В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке минеральных удобрений зерновых и шрота, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и штучно-тарных грузов, а также комплекс по перевалке наливных грузов.

По итогам первого квартала 2020 года грузооборот порта составил 1,87 миллионов тонн грузов, что на 1,5% больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Напомним, что вреду, 3 июня «Морской специализированный порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, передал Николаевскому областному центру лечения инфекционных болезней новую партию медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.