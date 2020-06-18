Президент США Дональд Трамп уточнял у главы своей администрации – входит ли Финляндия в состав России.

Об этом написал экс-советник Трампа Джон Болтон в книге «Комната, где это произошло», сообщает американский телеканал СNN.

Летом 2018 года, накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки (Финляндия), Трамп спрашивал у Джона Келли, тогдашнего главы администрации Белого дома, входит ли Финляндия в состав России.

– Он спросил у своих советников: Финляндия – это часть России или «своего рода спутник» (автономия), – отметил Болтон.

Тогда, после встречи с Путиным, Трамп сказал, что в вопросе о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы, больше склонен верить российскому президенту, чем разведслужбам США.

– Думаю, Путин очень громко хохотал, оценивая, чего ему удалось добиться в Хельсинки, – пишет Болтон.

В это же время, Трамп подошел к тогдашней главе правительства Британии Терезе Мэй. Стоящий рядом советник Мэй по вопросам национальной безопасности сказал Трампу, что инцидент с отравлением Скрипалей – «результат нападения ядерной державы» (России).

– О, а вы ядерная держава? – спросил в ответ Трамп.

Болтон утверждает, что это не была шутка, так как Трамп действительно не знал, есть ли у Британии ядерный потенциал.

Еще Болтон написал, что Трамп неоднократно путал президента Афганистана Ашрафа Гани с бывшим президентом Хамидом Карзаем.

Справка. Финляндия 600 лет находилась под господством Швеции. С 1809 по 1917 год это было автономное Великое Княжество Финляндское, входившее в состав Российской Империи. В 1917 году Финляндия обрела независимость.

Парламент Финляндии по предложению сената 6 декабря 1917 объявил страну независимой республикой. В стране не было власти, способной поддерживать порядок, и уже через два месяца началась гражданская война.