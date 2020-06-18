Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении директора одного из госпредприятий в Харьковской области, за подкуп детектива Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщается на странице САП в Facebook.

— Прокурором САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлено в ВАКС обвинительный акт по обвинению директора одного из государственных предприятий, расположенных на территории Харьковской области, в предложении и предоставлении 100 тысяч долларов неправомерной выгоды детектива НАБУ, – информируют в прокуратуре.

По информации «Слово и дело», речь идет об экс-директоре государственного предприятия «Гутянское лесное хозяйство» Викторе Сысе.

Напомним, что и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей попалась на предложения и предоставлении 25 тысяч долларов взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.