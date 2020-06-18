Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) приняла решение разблокировать мессенджер Telegram на территории России, предварительно договорившись об этом с генеральной прокуратурой страны.

Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

— Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму, - сказано в сообщении службы .

Напомним, что мессенджер Telegram был заблокирован в России с 13 апреля 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, в том числе в подсетях Amazon, которые, по утверждению ведомства, использовали для обхода блокировок. Несмотря на попытки заблокировать приложение, Telegram продолжил преимущественно стабильно работать в России.

4 июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера и позволить «30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис».

При этом, 15 июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram в России. Авторы документа отмечали, что российские чиновники во время эпидемии COVID-19 официально используют мессенджер «как один из своих основных информационных ресурсов».