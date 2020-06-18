Верховная Рада поддержала изменения в государственный бюджет, которые предусматривают выделение средств на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.
За соответствующее решение проголосовал 331 депутат, пишет hromadske.
Проголосованный законопроект предусматривает внесение изменений в статью 28 закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год, чтобы добавить в него упоминание об «улучшении транспортного сообщения, строительстве, реконструкции, капитальном и текущем среднем ремонте автомобильных дорог общего пользования государственного значения».
Таким образом, средства из специального фонда для борьбы с коронавирусом смогут направлять и на инфраструктурные дорожные проекты. По расчетам авторов, это приведет к таким положительным результатам:
будет стимулировать дополнительный спрос на продукцию отраслей экономики в размере 25 375,0 миллионов гривен;
повысит поступления всех видов налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в размере около 7 554,5 миллионов гривен;
увеличит объем доходов занятого населения на сумму 1 831,4 миллиона гривен;
повысит инвестиционную способность дорожных предприятий (плановые накопления) на сумму 239,2 миллиона гривен.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада утвердила изменения в госбюджет на 2020 год, 18 апреля их подписал президент. Они, среди прочего, предусмотрели создание фонда по борьбе с коронавирусом в Украине, который составляет 64,67 миллиарда гривен. 22 апреля правительство разрешило его использование.
При принятии изменений в бюджет на 2020 год сообщалось, что средства из этого фонда должны расходоваться на ряд программ, в частности на:
закупку товаров и услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания;
дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом;
дополнительные выплаты другим работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;
денежные пособия пожилым людям;
денежные выплаты членам семей медиков, погибших от COVID-19;
пенсии;
выплаты безработным;
резервный фонд государственного бюджета.
Верховная Рада поддержала изменения в государственный бюджет, которые предусматривают выделение средств на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.
За соответствующее решение проголосовал 331 депутат, пишет hromadske.
Проголосованный законопроект предусматривает внесение изменений в статью 28 закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год, чтобы добавить в него упоминание об «улучшении транспортного сообщения, строительстве, реконструкции, капитальном и текущем среднем ремонте автомобильных дорог общего пользования государственного значения».
Таким образом, средства из специального фонда для борьбы с коронавирусом смогут направлять и на инфраструктурные дорожные проекты. По расчетам авторов, это приведет к таким положительным результатам:
будет стимулировать дополнительный спрос на продукцию отраслей экономики в размере 25 375,0 миллионов гривен;
повысит поступления всех видов налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в размере около 7 554,5 миллионов гривен;
увеличит объем доходов занятого населения на сумму 1 831,4 миллиона гривен;
повысит инвестиционную способность дорожных предприятий (плановые накопления) на сумму 239,2 миллиона гривен.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада утвердила изменения в госбюджет на 2020 год, 18 апреля их подписал президент. Они, среди прочего, предусмотрели создание фонда по борьбе с коронавирусом в Украине, который составляет 64,67 миллиарда гривен. 22 апреля правительство разрешило его использование.
При принятии изменений в бюджет на 2020 год сообщалось, что средства из этого фонда должны расходоваться на ряд программ, в частности на:
закупку товаров и услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания;
дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом;
дополнительные выплаты другим работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;
денежные пособия пожилым людям;
денежные выплаты членам семей медиков, погибших от COVID-19;
пенсии;
выплаты безработным;
резервный фонд государственного бюджета.