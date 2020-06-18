В Чернигове полиция задержала больше десяти человек, которые забросали яйцами автомобиль народного депутата.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

— Сегодня утром во время визита в Чернигов депутата Верховной Рады Украины группа радикально настроенных молодых людей пыталась перекрыть движение транспорта нардепа и забросала яйцами его автомобиль. Правоохранители уже задержали около десятка участников потасовки и доставили их в Черниговский отдел полиции для дачи показаний. Сейчас идет процесс задержания других активных участников, – сказано в сообщении.

Уточняется, что во время потасовки с полицией молодые люди распылили аэрозоль раздражающего действия. Один полицейский получил телесные повреждения.

При этом, по информации «Суспільного» яйцами закидали машину народного депутата от фракции «Оппозиционной платформы — За життя» Вадима Рабиновича, который возлагал цветы к вечному огню в Чернигове на Болдиной горе.

Отмечается, что забросали машину яйцами активисты черниговского отделения «Национального корпуса». По словам представителя партии Александра Тарнавского, конфликт возник из-за парковки автомобиля Рабиновича в пешеходной зоне.

— Лично видели Рабиновича за рулем, у меня есть видеофиксация. И полиция, вместо того чтобы остановить автомобили, которые двигались по зеленой зоне, по историческому месту, они нас раздвинули и дали поехать им по своим делам, – рассказал он.

Напомним, что в столице Бангладеш Дакке группа вооруженных людей напала на автомобиль, в котором находилась посол США Марша Берникэт.