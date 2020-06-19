Депутаты Николаевского городского совета пройдут обучающий спецкурс по использованию планшетов для дальнейшего их использования в работе.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в ходе общения с журналистами в среду, 17 июня, пишут НикВести.

Как известно, 12 июня на сессии горсовета депутаты приняли решение вместо бумажных документов использовать планшеты и, таким образом, минимизировать расходы на бумагу.

По словам Александра Сенкевича, прежде чем начать применять в работе планшеты, депутаты горсовета пройдут обучающий курс по использованию техники.

— Мы готовимся. Есть некое сопротивление среди депутатского корпуса. Есть стадии понимания: непринятия, сопротивления и так далее. Я думаю, что мы уже доходим до стадии принятия. Было бы глупо сейчас просто раздать планшеты и сказать: «Ребята, смотрите». Нужно провести обучение. Так как мы думали, что сессия будет в следующий четверг, то в принципе планировали обучить депутатов. В ближайшее время мы проведем обучение, может даже запишем онлайн-обучалку и разошлем ее им, чтобы они видели, как это нужно делать. Я думаю, что это не сложно, у всех депутатов есть мобильные телефоны, планшеты — они все очень быстро научатся, но хотя бы, чтобы они не нажимали какие-то кнопки, скажем, запуска ракеты куда-нибудь. Думаю, что в ближайшее время мы увидим всех наших красивых депутатов, с красивыми планшетами, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в августе 2019 года исполком Николаевского городского совета объявил тендер на покупку 60 персональных планшетных компьютеров на сумму 456 тысяч гривен.

Тогда, директор Департамента городского головы Юлия Литвинова рассказала, что планшеты покупают для работы депутатов городского совета, поскольку мэрия тратит больше деньги на распечатку проектов решений сессий, депутатских комиссий и других документов. По ее словам, такая покупка окупится за 1,5 года.

Однако торги не состоялись, так как было подано менее двух тендерных предложений. После этого, чиновники объявили еще один тендер, увеличив сумму закупки на 12 тысяч гривен — до 468 тысяч гривен.

В торгах приняли участие предприниматель Лелес Татьяна, с предложением в 462 тысячи гривен и фирма «Скайлан Электроникс ЛТД» с предложением в 468 тысяч гривен. При этом предложение первого участника отклонили в связи с несоответствием предложения условиям тендерной документации. В результате, договор был заключен с фирмой «Скайлан Электроникс ЛТД». Согласно открытым данным, подрядчику 18 декабря 2019 года заплатили всю сумму по договору.