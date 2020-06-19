Шевченковский районный суд Киева отказался дать разрешение на задержание российских силовиков, захвативших в плен 24 украинских моряков около Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Судья отклонила ходатайства прокуратуры.

Об этом говорится в материалах суда, сообщает РБК-Украина.

Так, в конце мая судья Татьяна Левицкая рассмотрела ряд ходатайств Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание россиян для доставки их в суд и избрания меры пресечения в виде ареста.

В частности, прокуратура указывала, что подозреваемые командиры российских кораблей «Дон» и «Суздалец» (Алексей Саляев и Сергей Щербаков), а также сотрудники Пограничного управления ФСБ в Крыму (Андрей Шеин и Алексей Шатохин) совершили акт агрессии и осуществили нападение на украинские корабли.

Их действия привели к травмированию 2 и взятию в плен 24 украинцев, а также нанесению ущерба на 260 миллионов гривен.

По данным следствия, все подозреваемые россияне скрываются от уголовной ответственности в Крыму, они объявлены в розыск.

Тем не менее, судья Татьяна Левицкая отказалась предоставить разрешение на задержание россиян. По ее мнению, прокуратура не предоставила доказательств того, что они действительно скрываются от следствия и могут ему препятствовать.

Украинская прокуратура не обжаловала эти решения в апелляции.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) расследует действия руководства страны при направлении моряков в Керченский пролив, в результате чего их взяли в плен.

Напомним, три украинских корабля с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. Россия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

20 ноября корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вернулись в Украину, однако россияне сняли с кораблей все что только можно, включая унитазы, плафоны и даже розетки.