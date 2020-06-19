В Косово состоялась очередная ротация военнослужащих объединенных сил ВСУ, которые в составе международных сил КФОР будут осуществлять миротворческую миссию.

Об этом сообщило Командование объединенных сил ВСУ, пишет Европейская правда.

В течение двух недель военнослужащие передали и приняли должности, проверили исправность военной техники и ее готовность к применению во время выполнения заданий.

Специализация украинского миротворческого контингента на территории Косово - разминирование, поиск взрывоопасных предметов, обеспечение свободы передвижения миротворческих подразделений НАТО, а также восстановление инфраструктуры.

9 июня сообщалось, что украинский военный контингент в составе 40 военнослужащих отбыл в Косово для осуществления миротворческой миссии.

Перед заграничной командировкой украинские миротворцы прошли двухнедельную медицинскую обсервацию в Центре медицинской реабилитации и санаторного лечения «Трускавецкий».

Напомним, в 2018 году Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи подписал пакет законов, которым утвердил создание в регионе собственной армии.