В Киеве после выводов Госпродпотребслужбы разрешили открыть пляжи для купания.

Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга в пятницу, 19 июня, пишет hromadske.

— Городские пляжи открыли для купания. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно — можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия «Плесо». Госпродпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах, - сказал Виталий Кличко.

Он также добавил, что открытие пляжей — это очередной тест на сознание для киевлян: «Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо придерживаться элементарных правил безопасности — социальная дистанция, санитайзеры».

Напомним, что по мнению специалиста, во время эпидемии коронавируса летом безопаснее находиться на пляже, чем в закрытом помещении с людьми.