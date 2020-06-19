Максим Бревда и экс-глава Николаевской ОГА Алексея Савченко

Представитель объединения бизнесменов «МрійДій», директор фитнес-клуба в Николаеве Максим Бревда, заявил, что конкурс на iPhone X за лучшее стихотворение о Николаевщине, который был организован экс-главой ОГА Алексеем Савченко, был постановочным.

Об этом он рассказал в эфире студии «Мой город».

Максим Бревда говорит, что конкурс на лучшее стихотворение для него был самым глупым проектом за время работы с Алексеем Савченко.

— Обидно, что для СМИ это тот проект за который они меня достают и цепляют. Для меня это был самый глупый, не то чтобы проект, а сама ситуация. Идея была не моя. Это была шутка, инфоповод. Я рад, что от этого бюджет не пострадал, Алексей Юрьевич Савченко подарил телефон, его вручили на самом деле. Это был такой розыгрыш. Понятно, что это была его (Алексея Савченко, - прим.) идея. Но меня постоянно за этот конкурс тянут СМИ, когда спрашивают о моей работе на должности советника Савченко, — заявил Максим Бревда.

Он также отметил, что на момент, когда он стал советником главы ОГА и во время работы с ним, его больше интересовал собственный проект «Трассы здоровья».

— Меня тогда больше волновал тот процесс, что у меня шли комиссии по проекту который я вел по «Трассе здоровья». Как раз моя задача, когда я стал его советникам, была в том, чтобы держать этот проект. Я сам в этот проект не сильно верил. Но, у меня практически часть работы сделать. Проект сделан, на него выделялось 1,5 миллиона гривен, — отметил он.

Отметим, что в комментариях в социальной сети Facebook Максим Бревда заявил, что работал у прошлого главы ОГА и нынешнего в качестве волонтера, и «не участвовал в политических вопросах и дрязгах».

— Я был внештатным советником у прошлого главы (Алексея Савченко, - прим.) и внештатным пригласили советником к новому главе (Александру Стаднику, - прим.). Без зарплаты и есть понимание, что такое советник вне штата без зарплаты, на общественных началах. Я к кому-то пришел и попросил взять меня? Оба раза эти предложения были от глав, чтобы просто помочь в некоторых вопросах. Но я не был не в партиях, не в политических дрязгах и не на финансировании, — утверждает Максим Бревда.

Напомним, в ноябре 2017 года Максим Бревда вместе со спортсменами пришел к главе Николаевской ОГА Алексею Савченко с предложением подарить ему на День рождения Phone X.

В свою очередь Алексей Савченко отказался от подарка и предложил подарить его тому, кто напишет лучшее стихотворение о Николаевщине.

Примечательно, что несколькими днями ранее глава Чечни Рамзан объявил розыгрыш iPhone X, который ему подарила местная команда КВН. Рамзан Кадыров взял подарок, но решил передарить его тому, кто в День народного единства России прочитает лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине.

Позже комментируя эту ситуацию Алексей Савченко заявил, что повторил пиар-ход Рамзана Кадырова, чтоб потроллить его.

В итоге 19 декабря, состоялось торжественное вручение iPhone X победительнице конкурса. Победительницей стала учительница младших классов Тамаринской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней Елена Садовничая.