Новосозданная партия «Пропозиція» это не политический проект для участия в местных выборах, а объединение, созданный с целью отстаивания интересов местного самоуправления на всех уровнях власти, в том числе и в парламенте.

Так утверждают мэры городов, которые сегодня, 19 июня, презентовали в Киеве новую партию, пишут НикВести.

В презентации участвовали городские главы Днепра Борис Филатов, Николаева Александр Сенкевич, Черновцов Алексей Каспрук, Житомира Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович, Каховки Андрей Дяченко.

Отвечая на вопрос журналиста о планах партии «Пропозиція» на участие в очередных выборах в Верховную Раду, мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что такая цель есть. Он объяснил это тем, что не все проблемы местного самоуправления можно решить на местном уровне.

— У нас есть цель, конечно же, по результатам местных выборов, дальше идти. Потому что на самом деле некоторые вещи невозможно сделать на местном уровне. Как говорил Альберт Эйнштейн, проблема не может быть решена на том уровне, на котором возникла, она может быть решена на высшем уровне. Конечно же, на высшем уровне мы тоже хотим профессионалов предложить, которые будут решать в том числе и эти проблемы, - сказал Александр Сенкевич.

В свою очередь, мэр Черновцов Алексей Каспрук рассказал о том, что сейчас центральная власть не хочет слышать местное самоуправление. Он привел в пример решение правительства освободить бизнес от уплаты некоторых налогов в связи с коронавирусом, от чего пострадала как раз местная власть.

— Если говорить о конкретных вещах, которые решаются на высшем уровне - в парламенте, Кабинете Министров, где мы хотим быть представленными. Несколько примеров. Решение центральных органов власти о предоставлении льготы на время карантина всем без исключения субъектам хозяйствования, налог на недвижимость и землю. В том числе и сверхприбыльному бизнесу, что лишило много общин денег. Только за 3 месяца Черновцы по разным причинам недополученния налогов, потеряли 100 миллионов гривен. Никакого предложения от государства о том, что нам это как-то компенсируют, помогут… Нам не нужны деньги, сделайте нам дорогу, какие-то объекты, которые мы уже не можем делать, потому что у нас нет на это финансирования. Нам нужно думать, как бюджетникам платить зарплату, как обеспечивать соцзащиту людей так далее. Это один пример. Нас не услышали, хотя мы очень просили, пытались досьтучаться, что это не надо делать. Поэтому, задача партии «Пропозиція», в том числе, сформировать серьезное лобби в центральных органах власти относительно защиты местного самоуправления, защиты и развития территориальных общин в Украине, которые просто никогда в жизни не могут достучаться до центральной власти? - сказал Алексей Каспрук.

Мэр Днепра Борис Филатов несколько раз акцентировал на том, что «Пропозиція» — это не очередной политический проект «под выборы».

— Это не политический проект, созданный с целью переизбрания на местных выборах каждого из здесь присутствующих. Мы создаем политическую партию. Любая политическая партия должна являться участником политических процессов с целью получения представительства во власти. Мы считаем, что именно наша партия в первую очередь представляет интересы людей. Потому что, наверное, нет в этой стране больше персонажей, которые каждый день общаются с людьми и ходят ногами по улицах и дворах. На самом деле, политика делается во дворах, а не на Печерских холмах, и там видится лучше, как вообще живут люди. Поэтому, естественно, мы хотим, чтобы наша партия получила успешный результат на местных выборах. Дальше будут парламентские, мы приглашаем всех, мы идем с четкой программой, в них мы примем участие однозначно. Мы хотим, чтобы в нашей стране были сохранены права местного самоуправления. У нас есть визия, у нас есть предложение, и мы знаем, как это сделать, - сказал Борис Филатов.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о том, что партия «Пропозиція» - это не партия мэров, а партия профессионалов.