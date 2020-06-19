Сегодня, 18 июня, в Киеве состоялась презентация новой политической партии «Пропозиція», в которую объединились мэры нескольких городов Украины для участия в местных выборах.

В презентации участвовали городские главы Днепра Борис Филатов, Николаева Александр Сенкевич, Черновцов Алексей Каспрук, Житомира Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович, Каховки Андрей Дяченко, пишут НикВести.

Как сообщили в политсиле, ее цель - строительство в стране эффективной системы местного самоуправления как важной составляющей государства.

Выступая во время брифинга, Николаевский городской голова Александр Сенкевич. Он рассказал о том, что в обществе есть запрос на новых политиков, что показали прошедшие год назад парламентские выборы, однако при этом высказал мнение, что «новый» - это не обязательно профессионал, обладающий компетенцией в управлении городом или страной.

— Действительно, запрос на новых политиков есть, и выборы 2019 года показали, что сегодня люди хотят новых, потому что со старыми ассоциируются старые проблемы. Но, как мы видим, проходит время, а понятие «новый» никак не описывает технические характеристики новых политиков. На самом деле, можно ли меня считать новым или старым? Я городской голова 4,5 года, до этого работал в бизнесе, полгода находился в импичменте, потому что городской совет высказал мне недоверие. Я новый или старый? Думаю, что на это ответит избиратель. Что касается вообще понятия «новый» - он ни в коем случае не описывает профессионализм этого человека. Потому что профессиональный человек не может быть описан этим понятием. Мы считаем, что профессиональные люди, которые имеют компетенцию в нескольких направлениях — должны идти во власть и заниматься вопросами развития общин, городов и страны. Дело в том, что мы уверены, что именно профессиональные люди могут сдвинуть с места эти 50 лет проб и ошибок, и сделать без саботажа нормальную страну. Я думаю, что каждый из нас имеет эти компетенции. И дело не в том, что мы городские головы. Очень часто «Пропозицію» называют партией мэров. Мы не являемся партией мэров. Мы партия профессионалов. И хотим, чтобы к нам присоединялись не только городские голов или депутаты Верховной Рады, а лидеры общественного мнения, которые формируют и создают страну «снизу», - сказал Александр Сенкевич.

Он рассказал, что партия «Пропозиція» создана не просто для участия в грядущих местных выборах, а для того, чтобы «строить страну» с местного самоуправления.

— Нужно ли было создавать партию, чтобы идти на местные выборы общенациональную? Ответ очевиден - нет. Сейчас многие городские головы и местные организации будут создавать свои местные партии, например, «Партию николаевцев», «Партию херсонцев» или любые другие партии. Но у нас цель создать то, чего не было раньше. Это партия, которая будет строить страну снизу, с местного самоупраления. Кому как не нам знать, как лучше проложить трубу или как лучше сформировать бюджет? Мы много чего делаем одного и того же и понимаем, что иногда «сверху» не можем ожидать помощи, потому что нет достаточной компетенции. Поэтому, наберем ли мы достаточное количество голосов в наших городах, областях, территориальных общинах - покажет время. Но однозначно, если это будет - то следующим шагом будет работа над тем, чтобы идти этой политической партией вперед. Намерены призывать всех присоединяться к этой политической структуре, которая не имеет идеологии личности того или другого политика, которого вы знаете и с которым было бы легче пройти, но партию тех людей, которых знают, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что присоединился к команде мэра Днепра Бориса Филатова и намерен участвовать в будущих местных выборах в Николаеве от партии «Пропозиція».

Согласно данным отрытых источников, изменения регистрационных данных политической силы «Пропозиція» проводились два месяца назад. Тогда был измене юридический адрес партии из Киева в Днепр, а также название политической силы. Ранее партия называлась «Нова Європейська Україна». Формально руководителем партии «Пропозиція» числится Андрей Пильченко. Человек с таким именем возглавляет Департамент торговли и рекламы Днепровского городского совета.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что если его не переизберут на второй срок — это не повлияет на его жизнь.