Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что если его не переизберут на второй срок — это не повлияет на его жизнь.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

— Буду жить жизнью, которой я жил до того, как стал мэром. Более того, в отличие от других мэров я уже и был мэром, и не был мэром и снова был мэром, поэтому у меня не будет большой душевной травмы или я не буду биться в конвульсиях от горя. Я считаю, что городской голова — это человек, который нанимается на работу общиной и это работа не очень легкая, скажем так. Я считаю, что за то время, пока мы работали, нам удалось сделать очень много классных проектов, часть из которых нужно завершить и часть из которых нужно поднять, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что присоединился к команде мэра Днепра Бориса Филатова и намерен участвовать в будущих местных выборах в Николаеве от партии «Пропозиція».

По имеющейся у редакции НикВести информации, новая «партия мэров», формируемая вокруг Днепровского городского головы Бориса Филатова, пойдет на выборы под флагом политической партии с названием «Пропозиція». К этой команде уже примкнули мэры Житомира и Николаева Сергей Сухомлин и Александр Сенкевич, которые раньше планировали баллотироваться от «Партії твого міста». Официально об этой партии планируется объявить на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 19 июня. Помимо Бориса Филатова, ожидается участие в этом мероприятии мэра Николаева, но сам Александр Сенкевич не подтвердил НикВести эту информацию.

Согласно данным открытых источников, изменения регистрационных данных политической силы «Пропозиція» проводились два месяца назад. Тогда был измене юридический адрес партии из Киева в Днепр, а также название политической силы. Ранее партия называлась «Нова Європейська Україна». Формально руководителем партии «Пропозиція» числится Андрей Пильченко. Человек с таким именем возглавляет Департамент торговли и рекламы Днепровского городского совета.

Ранее, Александр Сенкевич заявлял, что мэры городов и местные политики должны объединиться в единую партию, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления. Также городской голова акцентировал, что готов повторно баллотироваться в мэры от партии, которая отстаивает интересы регионов, но «такой партии пока нет» в Украине.