Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что присоединился к команде мэра Днепра Бориса Филатова и намерен участвовать в будущих местных выборах в Николаеве от партии «Пропозиція».

Эту информацию Александр Сенкевич подтвердил сегодня, 17 июня, в комментарии НикВести.

Изначально, отвечая на вопрос корреспондента о своих планах на выборы, Александр Сенкевич сказал, что обязательно сообщит об этом, когда будет принято официальное решение.

При этом, он рассказал, что не хочет вступать в политическую силу лидерского типа и считает, что его место в партии, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления.

— Я уже неоднократно говорил, что не хочу быть членом партии, которая является партией лидерского типа. Я считаю, что сегодня пришло время, что партия должна быть либо идеологическая - демократы, республиканцы - и чтобы люди выбирали идеологию, либо идеологическая платформа. Например, платформа местного самоуправления. За эти 4 года моей работы городским головой я понял, что местное самоуправление сегодня находится в состоянии просящего все время. Поэтому, местное самоуправление должно быть представлено своей партией без каких-либо лидеров или мэров городов. Не партия Киева, Львова или Днепра, а партия всеукраинская, у которой будет основная идеология - поддержка европейской хартии местного самоуправления. Работа на местах с получением не только полномочий, но и ресурсов с тем, чтобы были не только национальная, но и муниципальная полиция. Чтобы городской голова и городской совет не только принимали решения и не имели возможности ими заниматься, но и чтобы они имели для этого полномочия. Чтобы не было такого, что из Киева звонят: «Алло, братаны, надо срочно признать то и то», и здесь все как баранчики нажимают на кнопки. Или чтобы сказали «Мы не голосуем за бюджет», из Киева, а тут эти все раз и не пришли, депутаты. Чтобы местные вопросы решались на местном уровне местными депутатами, местными элитами, местными бизнесменами и предпринимателями, - сказал Александр Сенкевич.

На уточняющий вопрос НикВести о том, какие у него отношения с мэром Днепра Борисом Филатовым, Александр Сенкевич признался, что любит и уважает его, а также мэра Житомира Сергея Сухомлина. При этом, Александр Сенкевич рассказал, что знаком с Сергеем Сухомлиным еще со «Школы мэров», где они оба проходили обучение в накануне местных выборов в 2015 году.

Александр Сенкевич и Борис Филатов

— Я общаюсь со всеми мэрами, которые являются членами Ассоциации городов Украины. У меня прекрасные отношения со всеми мэрами, даже теми, которых многие недолюбливают. Я не выделяю для себя определенных людей. Я люблю и Филатова, и Сухомлина. И уважаю. Более того, могу сказать, что с Сергеем Сухомлиным мы учились вместе с школе мэров, проходили обучение. И когда он стал городским головой, и я стал городским головой - это был пример того, что люди, которые получали специальное образование на базе Киево-Могилянской бизнес-школы, стали городскими головами, - сказал Александр Сенкевич.

В итоге он подтвердил, что вместе с Борисом Филатовым с Сергеем Сухомлиным объединились в партию и будут вместе идти на выборы.

— Что вы хотите, чтобы я сказал? Что я вместе с Борисом Филатовым и Сергеем Сухомлиным объединились в партию и вместе идем на выборы. Вы это хотели сказать? Хорошо. Да, - сказал Александр Сенкевич.

Он считает, что что руководящим органом партии должен быть некий «совет старейшин» — политический совет, в состав которого он готов войти.

По имеющейся у редакции НикВести информации, новая «партия мэров», формируемая вокруг Днепровского городского головы Бориса Филатова, пойдет на выборы под флагом политической партии с названием «Пропозиція». К этой команде уже примкнули мэры Житомира и Николаева Сергей Сухомлин и Александр Сенкевич, которые раньше планировали баллотироваться от «Партії твого міста». Официально об этой партии планируется объявить на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 19 июня. Помимо Бориса Филатова, ожидается участие в этом мероприятии мэра Николаева, но сам Александр Сенкевич не подтвердил НикВести эту информацию.

Согласно данным отрытых источников, изменения регистрационных данных политической силы «Пропозиція» проводились два месяца назад. Тогда был измене юридический адрес партии из Киева в Днепр, а также название политической силы. Ранее партия называлась «Нова Європейська Україна». Формально руководителем партии «Пропозиція» числится Андрей Пильченко. Человек с таким именем возглавляет Департамент торговли и рекламы Днепровского городского совета.

Ранее Александр Сенкевич заявлял, что мэры городов и местные политики должны объединиться в единую партию, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления. Также городской голова акцентировал, что готов повторно баллотироваться в мэры от партии, которая отстаивает интересы регионов, но «такой партии пока нет» в Украине.