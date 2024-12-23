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На новорічному ярмарку в Миколаєві зібрали ₴30 тис. для військових

Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті

У неділю, 22 грудня, у Миколаєві відбувся ярмарок «Новорічні дівочії очі». Миколаївці мали змогу придбати одяг, подарунки близьким, прикраси та провести час у приємній атмосфері, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Окрім маркету, на ярмарку пригощали різноманітною їжею, глінтвейном. Святкову атмосферу створювала музика, різні фотозони. А гості могли взяти участь у майстеркласах.

— Маркет пройшов неймовірно: новорічна атмосфера, локації, багато крафтових виробників, чудовий настрій! Ярмарок відвідало близько 350 людей. У заході взяли участь близько місцевих 40 підприємців. Кожен з учасників заходу відправляє 10% від прибутку на благодійність, — розказала Аліна Стадніченко, організаторка ярмарку.

За підсумками організатори зібрали близько 30 тисяч гривень, які спрямують на допомогу військовим на херсонський напрямок.

Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті
Новорічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВістіНоворічний ярмарок Дівочії очі в Миколаєві, фото МикВісті

Нагадаємо, в травні у Миколаєві пройшов третій благодійний ярмарок «Дівочії очі». Під час заходу організатори збирали кошти для військовослужбовців 82 ОДШБр.

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