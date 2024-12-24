За тиждень оштрафували чотирьох мисливців Миколаївщини

Чотирьох мисливців Миколаївщини оштрафували за порушення правил полювання. Архівне фото: Держекоінспекція

З 14 по 21 грудня чотири мисливці Миколаївщини порушили правила полювання та були оштрафовані.

Як повідомили в Держекоінспекції, рейд проводився в мисливських угіддях Мигиївської, Вознесенської, Прибужанівської та Веселинівської територіальних громад.

За інформацією держінспекторів, мисливці порушили правила, полюючи в темний період доби, а також не мали необхідних документів на своїх мисливських собак.

Нагадаємо, що за результатами перевірки в мисливських угіддях «Мисливці Арбузинщини», що охоплюють території Арбузинської та Благодатненської громад на Миколаївщині, було виявлено 13 порушників закону про мисливське господарство та полювання.