Полювальний сезон на Миколаївщині: за три місяці виявлено 13 порушників

З початку полювального сезону на Миколаївщині виявлено 13 порушників. Фото ілюстративне

За результатами перевірки в мисливських угіддях «Мисливці Арбузинщини», що охоплюють території Арбузинської та Благодатненської громад на Миколаївщині, було виявлено 13 порушників закону про мисливське господарство та полювання.

Метою заходів було виявлення та запобігання порушенням законодавства у сфері мисливського господарства та полювання, повідомляють у державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що з початку сезону було зафіксовано низку порушень, серед яких:

Полювання без дійсного дозволу на мисливську зброю;

Використання немисливської пневматичної зброї;

Полювання з мисливськими собаками без відповідних паспортів.

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуто 13 осіб.

Нагадаємо, що на Миколаївщині відкрили сезон полювання через поширення сказу в дикій природі.