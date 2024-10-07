На Миколаївщині відкрили сезон полювання через загрозу спалахів сказу у диких тварин

Червона лисиця. Ілюстраційне фото з відкритих джерел.

На Миколаївщині відкрили сезон полювання через поширення сказу в дикій природі.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі Миколаїської області.

Зазначається, що провели нараду щодо відкриття сезону полювання, участь у якій взяли представники влади області та власники, користувачі мисливських угідь.

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Сергій Рекун наголосив на необхідності посиленого контролю за популяцією червоної лисиці, яка є основним носієм сказу в дикій природі.

Також на нараді обговорили організацію заходів з імунізації від сказу диких м’ясоїдних тварин.

«Під час наради особливу увагу було приділено плануванню заходів з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин, які заплановані на початок листопада. Держпродспоживслужба спільно з учасниками наради забезпечить проведення вакцинації тварин проти сказу. Це важлива профілактична ініціатива, спрямована на зниження ризиків для диких тварин та запобігання можливому поширенню небезпечних інфекцій на людей», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві за перший квартал року від укусів тварин звернулося 179 людей, а це 10% більше, ніж торік.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині по селам щеплюють собак та котів від сказу.