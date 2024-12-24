На Миколаївщині не скасовуватимуть комендантську годину на Новий рік

Ялинка в дитячому містечку «Казка» у Миколаєві, архівне фото: «МикВісті»

На Миколаївщині в період зимових свят не скасовуватимуть комендантську годину. Вона продовжує діяти з 00:00 до 05:00.

Під час відзначення різдвяно-новорічних свят на території регіону правопорядок забезпечуватиме понад 200 поліцейських, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

Зазначається, що також правоохоронці забезпечуватимуть правопорядок та безпеку дорожнього руху.

«Просимо громадян відповідально поставитись до святкувань та пам’ятати про безпеку, не ігнорувати сигналів повітряної тривоги», — йдеться в повідомленні.

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У поліції нагадали, що продаж і використання петард, феєрверків та інших вибухонебезпечних пристроїв й речовин заборонено.

Нагадаємо, що у Миколаєві на Різдвяні свята, 24 та 25 грудня, мережа сімейних кафе FAMILY PALACE разом із колективом Галереї квітів «Теріка» відвідають заклади міста з колядками.

Організатори зазначають, що мета заходу — збір коштів для підтримки Збройних сил України та популяризація українських традицій.

Попри те, що цього року міська влада Миколаєва відмовилась від святкувань та не встановила традиційну головну ялинку, місцевий бізнес намагається створити атмосферу свята. На фасадах деяких закладів уже з’явилися святкові інсталяції, які привертають увагу перехожих, даруючи відчуття затишку навіть у прохолодну зимову погоду.

Читайте також про вартість живих ялинок у Миколаєві. «МикВісті» обійшли точки продажу ялинок та дізнались, за яку ціну цьогоріч продають ялинки і з яких міст їх привозять до Миколаєва.