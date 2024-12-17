Продаж живих ялинок у Миколаєві: де і за яку ціну можна купити. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 11 грудня розпочався продаж живих ялинок. Їх ціна варіюється від 400 до 8 тисяч гривень.

У «МикВісті» обійшли точки продажу ялинок, затверджені виконкомом, та дізнались, за яку ціну цьогоріч продають ялинки і з яких міст їх привозять до Миколаєва.

Зазначимо, що всі ялинки на відповідних точках продажу мають чіпи для відстеження їхнього походження та штамп на стовбурі дерева. Згідно даними з чіпів, сосни, що привозять до Миколаєва, походять з Тернопільської області, Полтавщини, Кіровоградської області та Рівненщини.

Необхідний для продажу чіп та штамп на ялинці. Фото: «МикВісті» Необхідний для продажу чіп та штамп на ялинці. Фото: «МикВісті»

У Центральному районі міста вартість живої сосни коливається від 400 до 1200 гривень, залежно від довжини дерева.

У Заводському районі ціни на живі сосни варіюються від 400 до 2000 гривень.

Найдорожча ялинка коштуватиме миколаївцям 8000 гривень. Таку ціну на живу ялинку пропонують у Корабельному районі.

Продаж живих ялинок у Миколаєві: де і за яку ціну можна купити. Фото: «МикВісті» Продаж живих ялинок у Миколаєві: де і за яку ціну можна купити. Фото: «МикВісті» Продаж живих ялинок у Миколаєві: де і за яку ціну можна купити. Фото: «МикВісті»

Де купити ялинку в Миколаєві?

Наприкінці листопада виконком Миколаївської міської ради затвердив 68 місць для торгівлі ялинками та прикрасами у місті. Згідно з документом, торгівля мала розпочатися 11 грудня і триватиме до 31 грудня 2024 року. Найбільше місць для продажу ялинок планують облаштувати в Інгульському районі — 27, у Заводському районі пропонують 19 місць, у Центральному — 15, а в Корабельному — 7.

Продаж живих ялинок у Миколаєві: де і за яку ціну можна купити. Фото: «МикВісті» Продаж живих ялинок у Миколаєві: де і за яку ціну можна купити. Фото: «МикВісті» Продаж живих ялинок у Миколаєві: де і за яку ціну можна купити. Фото: «МикВісті»

Для здійснення святкової торгівлі підприємці мають розміщувати свої точки лише в місцях, визначених у переліку. Перед початком роботи вони повинні укласти договори на вивезення відходів і прибирання прилеглої території. Також обов’язковою умовою є маркування ялинок пластиковими бирками зі штрих-кодами, що підтверджують їхнє легальне походження.

№ Адреси об’єктів Інгульський район 1. вул. Космонавтів, 142, навпроти будинку 2. пр. Центральний, 255, у районі зупинки 3. вул. Херсонське шосе, 38-А, у районі супермаркету «ЕКО-маркет» 4. вул. Космонавтів, 62-64, навпроти будинку 5. пр. Богоявленський, 22 ріг вул. Південної 6. пр. Богоявленський ріг вул. Південної (парний бік) 7. пр. Богоявленський, 33 ріг вул. Південної 8. пр. Богоявленський, 39/7 9. пр. Миру ріг вул. Будівельників, 3-Б 10. вул. Будівельників, 3-Б, заїзд до речового ринку 11. вул. Будівельників, 3-Г, на боці речового ринку 12. вул. Космонавтів, 136 ріг вул. Електронної, біля будинку 13. пр. Миру, 22 ріг вул. 5 Лінії 14. вул. Космонавтів, 68-А, навпроти будинку 15. вул. Космонавтів, 76/1, у районі пл. Перемоги (біля супермаркету «АТБ») 16. вул. Космонавтів, 53, навпроти будинку 17. вул. Скульптора Ізмалкова ріг пр. Миру, 40, навпроти будинку 18. пр. Миру ріг вул. Театральної, 51 19. пр. Миру, 1/1, навпроти супермаркету «Велмарт» 20. вул. Будівельників, 14, навпроти будинку 21. вул. Будівельників, 10 ріг пр. Миру, навпроти будинку 22. вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної 23. вул. Космонавтів, 66-68, навпроти будинку 24. пр. Миру, 2, біля БП «Ювілейний» 25. вул. Космонавтів, 43-Б 26. вул. Космонавтів, 60, навпроти будинку 27. пр. Миру,1 ріг вул. Будівельників Заводський район 28. вул. Озерна, 11 29. вул. Євгена Логінова (вул. Крилова), 13, 15 30. вул. Євгена Логінова (вул. Крилова), 38 31. вул. Євгена Логінова (вул. Крилова), 40 32. вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка, 51 (на парковці ринку «Факел»)) 33. вул. Захисників Миколаєва (вул. Декабристів), біля буд. 39 34. вул. Озерна, 17-Г(на парковці) 35. вул. Шосейна, навпроти буд. 14-14 А 36. вул. Гліба Бабича (вул. 8 Березня), 42-В 37. вул. Гліба Бабича (вул. 8 Березня), 69-Б 38. вул. Гліба Бабича (вул. 8 Березня), 89 39. пр. Центральний, 29 40. пр. Центральний, 21 41. пр. Центральний, 31 42. вул. Рюміна, навпроти буд. 21 43. вул. 6 Поперечна, навпроти буд. 33 44. вул. Озерна, 15 45. вул. Озерна, 13 46. пр. Центральний, 23 ріг вул. Гліба Бабича (вул.8 Березня) Центральний район 47. вул. 6 Слобідська, біля буд. 43, ріг пр. Центрального 48. вул. 1 Воєнна, навпроти парку «Народний сад» 49. пр. Центральний, 171 50. вул. 3 Слобідська, 28 51. вул. 3 Слобідська, 55 52. вул. 1 Слобідська ріг вул. Ігоря Бедзая (вул. Чкалова) 53. вул. Вадима Благовісного, 5 (вул. Нікольська) 54. вул. Вадима Благовісного, 14 (вул. Нікольська) 55. вул. Одеське шосе, 53-А 56. вул. Одеське шосе, 86 57. вул. Веселинівська ріг вул. Очаківської 58. пр. Героїв України, 20-К 59. пр. Героїв України, 23/1 60. пр. Героїв України, 17 61. вул. Архітектора Старова, біля буд. 2-А Корабельний район 62. пр. Богоявленський, 311 63. пр. Богоявленський ріг вул. Самойловича 64. пр. Корабелів, 14 65. вул. Знам’янська, 37 66. пр. Богоявленський ріг вул. Сил Територіальної оборони України 67. вул. Металургів, 36 68. пр. Корабелів, 20/3

Як правильно вибрати ялинку?

Обираючи живу ялинку для новорічних свят, варто звернути увагу на кілька важливих деталей, які допоможуть знайти ідеальне дерево, здатне створити справжню атмосферу свята.

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Походження: ялинка зі своєю історією

Перше, на що слід звернути увагу, — це документи, які підтверджують законність вирубки. Легально зрубані дерева мають спеціальні бирки чи чіпи з унікальним номером. Це гарантує, що ялинка виросла у спеціальному лісництві, а її придбання не шкодить природі.

Свіжість: як розпізнати «живе» дерево

Жива ялинка має свій характер — насичений зелений колір, блискучі голки та ніжний хвойний аромат. Щоб запевнитись у її свіжості, проведіть рукою по гілках: голки мають залишитись на місці, а не сипатися. Якщо запаху майже немає або голки сухі на дотик, дерево, на жаль, вже втратило свою первозданну красу.

Розмір: важливий фактор гармонії

Перш ніж обирати ялинку, варто визначитись із місцем, де вона стоятиме. Чи підходить висота стелі? Чи не буде дерево занадто широким для кімнати? Виміряйте простір заздалегідь, щоб ваше новорічне диво виглядало бездоганно.

Стовбур: основа краси та стійкості

Стовбур ялинки має бути рівним і міцним — це запорука її стабільності. Зверніть увагу на зріз: свіжий, світлий зріз свідчить про те, що дерево недавно зрубали, а темний чи сухий може означати, що ялинка вже втратила свіжість.

Густота та симетрія: як знайти ідеальну форму

Ідеальна ялинка має рівномірно розташовані пухнасті гілки, що створюють гармонійну форму. Уникайте дерев із прогалинами, які можуть виглядати менш привабливо у святковому вбранні.

Де купувати: місце, де починається свято

Обирайте ялинку лише на офіційних ринках чи спеціалізованих точках продажу. Так ви не тільки гарантуєте якість, а й підтримуєте екологічний баланс. До речі, можливо, поблизу є варіанти оренди ялинок або дерев у горщиках, які потім можна висадити в землю?

Транспортування: збережіть її красу

Під час транспортування подбайте, щоб дерево не пошкодилося. Загорніть ялинку у спеціальну сітку — так її гілки залишаться цілими та не втратять форму.

Догляд: щоб свято тривало довше

Встановіть ялинку у стійку з резервуаром для води — так ви продовжите її життя та свіжість. Уникайте близькості обігрівачів чи батарей, адже тепло — ворог живої зеленої красуні.

За незаконно зрубане новорічне дерево штраф для громадян може коливатися від 510 до 1700 гривень. Якщо ж йдеться про ялинку, зрубану у природно-заповідній зоні, стягнення може бути ще більшим. Попри те, що ялинку зрубали інші люди, покупцю доведеться сплатити від 1 700 до 3 655 гривень.

Щоб обрати новорічну ялинку легально, слід почати з продавця. Ті, хто працюють офіційно, можуть надати документи на підтвердження: накладні з лісництва та дозволи на торгівлю. Самі ж дерева повинні мати бирки зі штрихкодами або чіпи, за якими можна легко перевірити їхнє походження. Задля цього слід скористатися спеціальним сайтом.

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Нагадаємо, що у Миколаєві не встановлюватимуть новорічну ялинку та проводити загальноміські заходи прийдешніх свят. Це пояснили безпековою ситуацією та станом бюджету.

Водночас у Дніпрі головна ялинка міста встановлена на Кельнському бульварі. А у Харкові головну ялинку встановили на станції метро «Університет». Традицію прикрашати ялинку в метрополітені започаткували у 2022 році.