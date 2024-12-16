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Святкова Одеса: як виглядає місто напередодні Нового року

Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»

На вулиці Дерибасівській в Одесі встановили головну новорічну ялинку міста. А місцевий бізнес прикрашає вітрини своїх закладів святковим декором.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті»

На встановлення головної ялинки Одеси бюджетні кошти не витрачали – її монтували працівники комунальних служб, розповів директор департаменту культури Одеської міськради Іван Ліптуга.

Освітлення ялинки забезпечує генератор потужністю 9 кВт, що працюватиме впродовж усього святкового періоду. Її висота ялинки складає 20 метрів, а ширина – 9 метрів. Верхівку ялинки традиційно увінчує різдвяна зірка.

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У місті також працюють чотири ковзанки з новорічним декором:

  • біля Палацу спорту за адресою проспект Шевченка, 31;
  • у парку Шевченка за адресою вулиця Успенська, 2;
  • у парку Марка Твена за адресою вулиця Космонавтів, 17а;
  • неподалік торгівельного центру «City Center» за адресою проспект Небесної сотні, 4б.

Водночас одеський бізнес також долучається до створення новорічної атмосфери міста та прикрашає вітрини своїх закладів святковим декором.

Фоторепортаж

Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»
Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»Одеса напередодні Нового року, грудень 2024 року, фото «МикВісті»

Читайте також матеріал «МикВісті» «Як бізнес у Миколаєві створює новорічний настрій, прикрашаючи місто»

Нагадаємо, що у Миколаєві не встановлюватимуть новорічну ялинку та проводити загальноміські заходи прийдешніх свят. Це пояснили безпековою ситуацією та станом бюджету. 

Водночас у Дніпрі головна ялинка міста встановлена на Кельнському бульварі. А у Харкові головну ялинку встановили на станції метро «Університет». Традицію прикрашати ялинку в метрополітені започаткували у 2022 році.

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