Як бізнес у Миколаєві створює новорічний настрій, прикрашаючи місто
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- Олена Козубовська
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13:15, 16 грудня, 2024
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Попри те, що цього року міська влада Миколаєва відмовилась від святкувань та не встановила традиційну головну ялинку, місцевий бізнес долучається до створення новорічного настрою в місті.
Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтервʼю «Укрінформу» говорив, що міська влада цього року вирішила зосередитися на безпеці та скромності у святкових заходах.
— З початку великої війни ми відмовилися від масових заходів та святкувань. У цьому році загальноміської ялинки теж не буде. Це обумовлено вимогами безпеки, та й нас не зрозуміють. Буде невеличка новорічна красуня у дитячому містечку «Казка». Можливо, встановимо маленькі будочки по місту, де продаватимуть глінтвейн, солодощі, — сказав він.
Та попри це, місцевий бізнес намагається створити атмосферу свята, на фасадах деяких закладів уже з’явилися святкові інсталяції, які привертають увагу перехожих, даруючи відчуття затишку навіть у прохолодну зимову погоду. Деякі бізнеси встановлюють святкову ілюмінацію біля входу, створюючи фотозони, де можна зробити пам’ятні світлини. Вітрини магазинів також наповнюються яскравими елементами: це можуть бути мініатюрні ялинки, іграшки, декоративні свічки та штучний сніг.
Цьогоріч у дитячому містечку «Казка» знову запрацювала ковзанка. Попри відсутність головної ялинки в місті, каток став традиційним місцем, де миколаївці можуть відчути зимову атмосферу. Вартість квитка для однієї людини складає 350 гривень за сеанс. Ковзанка працює з 10:00 до 20:00.
Як виглядає Миколаїв напередодні нового року, дивіться у фоторепортажі «МикВісті».
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