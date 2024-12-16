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Як бізнес у Миколаєві створює новорічний настрій, прикрашаючи місто

прикрашені вітрина одного з миколаївський кафе. Фото «МикВісті»Прикрашена вітрина одного з миколаївський кафе. Фото «МикВісті»

Попри те, що цього року міська влада Миколаєва відмовилась від святкувань та не встановила традиційну головну ялинку, місцевий бізнес долучається до створення новорічного настрою в місті.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтервʼю «Укрінформу» говорив, що міська влада цього року вирішила зосередитися на безпеці та скромності у святкових заходах.

— З початку великої війни ми відмовилися від масових заходів та святкувань. У цьому році загальноміської ялинки теж не буде. Це обумовлено вимогами безпеки, та й нас не зрозуміють. Буде невеличка новорічна красуня у дитячому містечку «Казка». Можливо, встановимо маленькі будочки по місту, де продаватимуть глінтвейн, солодощі, — сказав він.

Та попри це, місцевий бізнес намагається створити атмосферу свята, на фасадах деяких закладів уже з’явилися святкові інсталяції, які привертають увагу перехожих, даруючи відчуття затишку навіть у прохолодну зимову погоду. Деякі бізнеси встановлюють святкову ілюмінацію біля входу, створюючи фотозони, де можна зробити пам’ятні світлини. Вітрини магазинів також наповнюються яскравими елементами: це можуть бути мініатюрні ялинки, іграшки, декоративні свічки та штучний сніг.

Цьогоріч у дитячому містечку «Казка» знову запрацювала ковзанка. Попри відсутність головної ялинки в місті, каток став традиційним місцем, де миколаївці можуть відчути зимову атмосферу. Вартість квитка для однієї людини складає 350 гривень за сеанс. Ковзанка працює з 10:00 до 20:00.

Як виглядає Миколаїв напередодні нового року, дивіться у фоторепортажі «МикВісті».

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»
Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

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