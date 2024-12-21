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У Миколаєві організують різдвяне колядування на підтримку ЗСУ

Так колядувальники вітали заклади під час Різдва у 2024 році. Фото «МикВісті» надали організаториТак колядувальники вітали заклади під час Різдва у 2024 році. Фото «МикВісті» надали організатори

У Миколаєві на Різдвяні свята, 24 та 25 грудня, мережа сімейних кафе FAMILY PALACE разом із колективом Галереї квітів «Теріка» відвідають заклади міста з колядками.

Організатори зазначають, що мета заходу збір коштів для підтримки Збройних сил України та популяризація українських традицій.

Підприємців закликають долучитися до ініціативи та зробити донат на потреби захисників. Бронювання приймається до 21 грудня.

Для бронювання колядників запрошують звертатися до Катерини Литвишкової за номером телефону 063 282 9260  або через Instagram.

Так колядувальники вітали заклади під час Різдва у 2024 році. Фото «МикВісті» надали організаториТак колядувальники вітали заклади під час Різдва у 2024 році. Фото «МикВісті» надали організатори
Так колядувальники вітали заклади під час Різдва у 2024 році. Фото «МикВісті» надали організаториТак колядувальники вітали заклади під час Різдва у 2024 році. Фото «МикВісті» надали організатори
Так колядувальники вітали заклади під час Різдва у 2024 році. Фото «МикВісті» надали організаториТак колядувальники вітали заклади під час Різдва у 2024 році. Фото «МикВісті» надали організатори

Нагадаємо, у Миколаєві 22 грудня відбудеться ярмарок «Новорічні дівочії очі». Організатори запрошують мешканців та гостей міста зануритися в атмосферу новорічного свята. 

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