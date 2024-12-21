У Миколаєві організують різдвяне колядування на підтримку ЗСУ
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- Світлана Іванченко
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18:28, 21 грудня, 2024
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У Миколаєві на Різдвяні свята, 24 та 25 грудня, мережа сімейних кафе FAMILY PALACE разом із колективом Галереї квітів «Теріка» відвідають заклади міста з колядками.
Організатори зазначають, що мета заходу — збір коштів для підтримки Збройних сил України та популяризація українських традицій.
Підприємців закликають долучитися до ініціативи та зробити донат на потреби захисників. Бронювання приймається до 21 грудня.
Для бронювання колядників запрошують звертатися до Катерини Литвишкової за номером телефону 063 282 9260 або через Instagram.
Нагадаємо, у Миколаєві 22 грудня відбудеться ярмарок «Новорічні дівочії очі». Організатори запрошують мешканців та гостей міста зануритися в атмосферу новорічного свята.
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