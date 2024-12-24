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Символ волі та єдності: у Львові встановили найбільший в Україні тризуб із дідухів

Тризуб у Львові, який зроблений з дідухів, фото: Львівська міськрадаТризуб у Львові, який зроблений з дідухів, фото: Львівська міськрада

У Львові встановили найбільший в Україні тризуб з 340 дідухів. Його висота — понад сім метрів.

Дідухів плели поранені військовослужбовці 80-ї окремої Десантно-штурмової Галицької бригади під пильним керівництвом 96-річної львів’янки Пелагії Живко, розповіли у Львівській міській раді.

За своє життя жінка пережила пʼять воєн, депортацію та ув’язнення. Утім, попри залякування та переслідування радянською владою жінка щороку плела дідуха на Різдво.

«Для мене цей тризуб — найважливіший у моєму житті і в житті нашої України. Він пройшов Казахстан, Сибір — всюди я в’язала. Хоч мене переслідували, листи на мене писали, бандерівкою називали, але я ним горджуся. Я дякую нашим військовим, з якими ми разом плели цей тризуб. І дай Боже, щоб ми разом дочекалися нашої перемоги», — сказала вона.

Тризуб у Львові, який зроблений з дідухів, фото: Львівська міськрадаТризуб у Львові, який зроблений з дідухів, фото: Львівська міськрада

За словами військовослужбовця 80-ї ОДШБр Андрія Бойчука, дідухів плели з жита, вівса та пшениці. Сам процес став своєрідною терапією для захисників, які зазнали поранень на фронті.

«Це символ нашої єдності, наших традицій, які ми не забуваємо і плекаємо. Ми хочемо показати нашу силу і волю, яку ніколи не здолати ворогу. Цей тризуб — символ наших воїнів, які оберігають українські землі, символ десантника, який стоїть на гарячій точці до останнього подиху», — додав військовий.

Слід зазначити, що дідух — це українська різдвяна прикраса з колосків, символ предка-покровителя, а також — символ урожаю, добробуту та багатства. Дідух має вигляд вертикального поставленого снопа, що складається з найкращого збіжжя, може прикрашатися кольоровими нитками, стрічками, квітами, плодами.

Нагадаємо, що у Миколаєві на Різдвяні свята, 24 та 25 грудня, мережа сімейних кафе FAMILY PALACE разом із колективом Галереї квітів «Теріка» відвідають заклади міста з колядками.

Організатори зазначають, що мета заходу — збір коштів для підтримки Збройних сил України та популяризація українських традицій.

Попри те, що цього року міська влада Миколаєва відмовилась від святкувань та не встановила традиційну головну ялинку, місцевий бізнес намагається створити атмосферу свята. На фасадах деяких закладів уже з’явилися святкові інсталяції, які привертають увагу перехожих, даруючи відчуття затишку навіть у прохолодну зимову погоду.

Читайте також про вартість живих ялинок у Миколаєві. «МикВісті» обійшли точки продажу ялинок та дізнались, за яку ціну цьогоріч продають ялинки і з яких міст їх привозять до Миколаєва.

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