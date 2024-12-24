Кібератака росіян на держреєстри: у Мін‘юсті розказали, чи можна зареєструвати шлюб в Миколаєві

Кібератака росіян на держрєстри: у Мін‘юсті розказали, чи можна зареєструвати шлюб в Миколаєві. Фото: МикВісті Кібератака росіян на держрєстри: у Мін‘юсті розказали, чи можна зареєструвати шлюб в Миколаєві. Фото: МикВісті

Попри тимчасові труднощі з функціонуванням державних реєстрів через масову кібератаку, відділи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях працюють за звичайним графіком.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу у Миколаєві повідомила начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області, АР Крим та Севастополі Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Одеса) Ольга Донченко, пишуть «МикВісті».

Зазначається, що доступними залишаються послуги:

Реєстрація народження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені;

Повторна видача свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;

Внесення змін до актових записів (розгляд заяв може тривати до 3–6 місяців).

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Натомість, недоступними є послуги:

Сервіс «єМалятко» на порталі «Дія» не працює. Народження дитини можна зареєструвати безпосередньо у відділі ДРАЦС;

Проставлення апостиля призупинено до відновлення відповідних реєстрів.

Що потрібно для реєстрації шлюбу?

Послуга залишається доступною. Заяви приймають у паперовій формі, а дані будуть внесені до системи після відновлення роботи реєстрів. Якщо заява була подана через портал «Дія» до 20 грудня 2024 року, слід звернутися до відділу ДРАЦС для подання заяви заново.

— Свідоцтва про шлюб видаються без використання програмного забезпечення, а після відновлення роботи системи дані автоматично будуть доступні для подальшого використання, — сказала Ольга Донченко.

Коли відновлять роботу реєстрів?

Зазначається, що держава активно працює над відновленням роботи систем. Упроваджуються посилені заходи кіберзахисту, щоб унеможливити повторення інцидентів. Орієнтовно, реєстри запрацюють у повному обсязі через два тижні.

Контакти для уточнень:

Миколаївська область: (0512) 46-00-46;

Одеська область: (048) 705-58-38;

Херсонська область: (099) 705-46-40.

Нагадаємо, вночі 20 грудня росіяни здійснили наймасовішу кібератаку, спрямовану на державні реєстри України. Атака здійснювалася росіянами, щоб порушити роботу критично важливої інфраструктури.