У Миколаєві викрили незаконний продаж ялинок

У Миколаєві зафіксували незаконний продаж ялинок. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 24 грудня, у Миколаєві під час перевірки місць реалізації хвойних дерев виявили два факти незаконного продажу ялинок.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що на реалізаторів незаконного продажу дерев поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил благоустрою».

У поліції додали, що до 31 грудня у місті перевіряють ринки та місця можливої стихійної торгівлі хвойними деревами, а також вивчають документи на право порубки, перевезення і продажу ялинок.

Де купити ялинку в Миколаєві?

Наприкінці листопада виконком Миколаївської міської ради затвердив 68 місць для торгівлі ялинками та прикрасами у місті. Згідно з документом, торгівля мала розпочатися 11 грудня і триватиме до 31 грудня 2024 року. Найбільше місць для продажу ялинок планують облаштувати в Інгульському районі — 27, у Заводському районі пропонують 19 місць, у Центральному — 15, а в Корабельному — 7.

Для здійснення святкової торгівлі підприємці мають розміщувати свої точки лише в місцях, визначених у переліку. Перед початком роботи вони повинні укласти договори на вивезення відходів і прибирання прилеглої території. Також обов’язковою умовою є маркування ялинок пластиковими бирками зі штрих-кодами, що підтверджують їхнє легальне походження.